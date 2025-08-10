الأمطار ترسم لوحات جمالية في سماء وجبال عسير زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب تركيا مسام ينزع 1.140 لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع ضبط مواطنين لممارستهما صيد الأسماك بدون تصريح في ينبع جامعة طيبة تفتح باب التسجيل في دبلوم إدارة الموارد البشرية جامعة نجران تعلن عن وظائف أكاديمية لحملة الدكتوراه والماجستير بنظام التعاون رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون ينال جائزة امتنان للشخصيات الملهمة تراجع أسعار الأرز العالمية بنسبة 5% فيصل بن فرحان يبحث مع وزير خارجية بريطانيا تطورات الأوضاع في غزة إحباط تهريب 205,000 قرص ممنوع في جازان
شهد عددٌ من محافظات ومراكز منطقة عسير اليوم هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة، شملت مدينة أبها وضواحيها، ومحافظات أحد رفيدة، وسراة عبيدة، والفرشة، وظهران الجنوب، والحرجة، ورجال ألمع، ومحايل عسير، إضافةً إلى مرتفعات السودة الشاهقة، ومراكز كحلا، وخميس البحر، والواديين.
وزيّنت الأمطار أجواء المنطقة بلوحات طبيعية خلابة، حيث تدفقت الشلالات في الأودية، وتلألأت المدرجات الزراعية بخضرتها، فيما اكتست الجبال والممرات بغطاء من الضباب، في مشهد أسَر أنظار الأهالي والزوار.
واستغل مرتادو المواقع السياحية هذه الأجواء الممطرة في التنزه والتقاط الصور التذكارية، وسط حضور لافت للأسر والعائلات التي استمتعت بالطقس المعتدل ورذاذ المطر.
وتُعد هذه الأجواء الماطرة سمة مميزة لفصل الصيف في عسير، حيث تمنح المنطقة طقسًا فريدًا يجذب السياح من مختلف مناطق المملكة وخارجها، ويعزز من مكانتها بوصفها وجهة سياحية تتميز بطبيعتها الجبلية ومناخها المعتدل.