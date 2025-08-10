Icon

الأمطار ترسم لوحات جمالية في سماء وجبال عسير Icon زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب تركيا Icon مسام ينزع 1.140 لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع Icon ضبط مواطنين لممارستهما صيد الأسماك بدون تصريح في ينبع Icon جامعة طيبة تفتح باب التسجيل في دبلوم إدارة الموارد البشرية Icon جامعة نجران تعلن عن وظائف أكاديمية لحملة الدكتوراه والماجستير بنظام التعاون Icon رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون ينال جائزة امتنان للشخصيات الملهمة Icon تراجع أسعار الأرز العالمية بنسبة 5% Icon فيصل بن فرحان يبحث مع وزير خارجية بريطانيا تطورات الأوضاع في غزة Icon إحباط تهريب 205,000 قرص ممنوع في جازان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

الأمطار ترسم لوحات جمالية في سماء وجبال عسير

الأحد ١٠ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١١:٠٢ مساءً
الأمطار ترسم لوحات جمالية في سماء وجبال عسير
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

شهد عددٌ من محافظات ومراكز منطقة عسير اليوم هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة، شملت مدينة أبها وضواحيها، ومحافظات أحد رفيدة، وسراة عبيدة، والفرشة، وظهران الجنوب، والحرجة، ورجال ألمع، ومحايل عسير، إضافةً إلى مرتفعات السودة الشاهقة، ومراكز كحلا، وخميس البحر، والواديين.

وزيّنت الأمطار أجواء المنطقة بلوحات طبيعية خلابة، حيث تدفقت الشلالات في الأودية، وتلألأت المدرجات الزراعية بخضرتها، فيما اكتست الجبال والممرات بغطاء من الضباب، في مشهد أسَر أنظار الأهالي والزوار.

قد يهمّك أيضاً
توجيه من أمير عسير بالتحقيق في واقعة اعتداء معلم على طالب بوحشية

توجيه من أمير عسير بالتحقيق في واقعة اعتداء معلم على طالب بوحشية

“شرطة عسير” تؤكد: القبض على قاتل أربعيني “تثليث” وإحالته إلى التحقيق

“شرطة عسير” تؤكد: القبض على قاتل أربعيني “تثليث” وإحالته إلى التحقيق

واستغل مرتادو المواقع السياحية هذه الأجواء الممطرة في التنزه والتقاط الصور التذكارية، وسط حضور لافت للأسر والعائلات التي استمتعت بالطقس المعتدل ورذاذ المطر.

وتُعد هذه الأجواء الماطرة سمة مميزة لفصل الصيف في عسير، حيث تمنح المنطقة طقسًا فريدًا يجذب السياح من مختلف مناطق المملكة وخارجها، ويعزز من مكانتها بوصفها وجهة سياحية تتميز بطبيعتها الجبلية ومناخها المعتدل.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

القبض على 10 مخالفين لتهريبهم 440 كيلو قات في عسير
السعودية اليوم

القبض على 10 مخالفين لتهريبهم 440 كيلو...

السعودية اليوم
مشاهد ضوئية آسرة تطل من قمم عسير
السعودية اليوم

مشاهد ضوئية آسرة تطل من قمم عسير

السعودية اليوم
القبض على 14 مخالفًا لتهريبهم 315 كيلو قات في عسير
السعودية اليوم

القبض على 14 مخالفًا لتهريبهم 315 كيلو...

السعودية اليوم
القبض على مخالفَيْن لتهريبهما 36 كيلو قات في عسير
السعودية اليوم

القبض على مخالفَيْن لتهريبهما 36 كيلو قات...

السعودية اليوم