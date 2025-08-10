الأمطار ترسم لوحات جمالية في سماء وجبال عسير

شهد عددٌ من محافظات ومراكز منطقة عسير اليوم هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة، شملت مدينة أبها وضواحيها، ومحافظات أحد رفيدة، وسراة عبيدة، والفرشة، وظهران الجنوب، والحرجة، ورجال ألمع، ومحايل عسير، إضافةً إلى مرتفعات السودة الشاهقة، ومراكز كحلا، وخميس البحر، والواديين.

وزيّنت الأمطار أجواء المنطقة بلوحات طبيعية خلابة، حيث تدفقت الشلالات في الأودية، وتلألأت المدرجات الزراعية بخضرتها، فيما اكتست الجبال والممرات بغطاء من الضباب، في مشهد أسَر أنظار الأهالي والزوار.

واستغل مرتادو المواقع السياحية هذه الأجواء الممطرة في التنزه والتقاط الصور التذكارية، وسط حضور لافت للأسر والعائلات التي استمتعت بالطقس المعتدل ورذاذ المطر.

وتُعد هذه الأجواء الماطرة سمة مميزة لفصل الصيف في عسير، حيث تمنح المنطقة طقسًا فريدًا يجذب السياح من مختلف مناطق المملكة وخارجها، ويعزز من مكانتها بوصفها وجهة سياحية تتميز بطبيعتها الجبلية ومناخها المعتدل.