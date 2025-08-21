Icon

الأمن السيبراني تطلق حملة لتعزيز الثقافة السيبرانية تزامنًا مع بداية العام الدراسي Icon تحت رعاية عبدالعزيز بن سعود.. أمن المنشآت تحتفي بتخريج 208 متدربين من الدورات التأهيلية Icon المياه توزع أكثر من 45.5 مليون م3 خلال الموسم السياحي في عسير والباحة والطائف Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك المغرب  Icon القبض على مخالف للصيد في أماكن محظورة بمحمية الإمام عبدالعزيز Icon منصة مساند تحقق قفزات رقمية في 2025 Icon الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير فهد بن مقرن بن عبدالعزيز آل سعود Icon إيداع مبالغ دعم الحقيبة المدرسية للفصل الدراسي الأول Icon بدء أعمال السجل العقاري في 15 حيًا بالمنطقة الشرقية وحائل Icon انخفاض معدل البطالة بين السعوديات إلى 13% Icon

بالتعاون مع وزارة التعليم

الأمن السيبراني تطلق حملة لتعزيز الثقافة السيبرانية تزامنًا مع بداية العام الدراسي

الخميس ٢١ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٣:٥٠ مساءً
الأمن السيبراني تطلق حملة لتعزيز الثقافة السيبرانية تزامنًا مع بداية العام الدراسي
المواطن - فريق التحرير

أطلقت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بالتعاون مع وزارة التعليم حملة «نعود للمدرسة من باب آمن»، الهادفة إلى بناء ثقافة سيبرانية عالية لدى الطلاب والطالبات وأولياء الأمور، وتشجيعهم على اتباع الممارسات الآمنة في الفضاء السيبراني، بما يسهم في حمايتهم من المخاطر السيبرانية المتجددة، وذلك امتدادًا للمبادرات التي تنفذها الهيئة على المستوى الوطني من أجل رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني لدى شرائح المجتمع كافة.

نشر الوعي

وتركّز الحملة على نشر الوعي بأهمية الأمن السيبراني وتعزيز السلوكيات السيبرانية ومفهوم الحرص الاستباقي خلال العام الدراسي عبر مجموعة من المواد التثقيفية التي شملت عدة موضوعات منها “التصيد الإلكتروني، كيفية التعامل مع الروابط المشبوهة التي تدّعي تقديم عروض وهمية، أهمية استخدام الروابط والتطبيقات الخاصة بالمنصات الموثوقة، الهندسة الاجتماعية، التحديثات التلقائية، كلمات المرور، الرقابة الأبوية، التصفح الآمن للإنترنت”، وغيرها من الموضوعات الرامية إلى حماية الفرد من المخاطر السيبرانية المتجددة.

وتستعرض الحملة التوعوية التي أطلقتها الهيئة عبر حسابات برنامج آمن للتوعية بالأمن السيبراني في منصات التواصل الاجتماعي، أبرز الممارسات الآمنة في الفضاء السيبراني، التي تعد خياراً مهماً للحد من المخاطر السيبرانية التي قد تعترض الطلاب والطالبات أثناء استخدامهم للإنترنت خلال العام الدراسي، كما تركّز على أدوات الحماية من المخاطر السيبرانية، ودورها في التصدي للروابط المشبوهة والرسائل التصيدية.

ويعد “برنامج آمن للتوعية بالأمن السيبراني” إحدى المبادرات الإستراتيجية التي تنفذها الهيئة الوطنية للأمن السيبراني على المستوى الوطني من أجل رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني لمختلف شرائح المجتمع في المملكة، بما يُسهم في تعزيز قيم المحافظة على الأمن الوطني، والوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكّن النمو والازدهار.

