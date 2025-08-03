Icon

“الإعلامي الكبير”.. تصريحات محمد نجيب تشعل الجدل بين جماهير الهلال Icon مجمع الملك سلمان العالمي يطلق تقرير النصف الأول لمؤشر نضج الذكاء الاصطناعي للغة العربية Icon مذكرة تفاهم بين “تكامل” وصندوق العمل البحريني لنقل الخبرات في مجالات سوق العمل Icon السعودية تُدين الممارسات الاستفزازية المتكررة لمسؤولي حكومة الاحتلال بحق المسجد الأقصى Icon اشتراطات جديدة للمختبرات الغذائية لضمان سلامة الأغذية وتعزيز البيئة الاستثمارية Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس النيجر Icon زلزال جديد في كامتشاتكا الروسية وتحذير من تسونامي Icon مسارات جديدة ضمن شبكة حافلات الرياض بدءًا من اليوم Icon موجة حارة ورياح نشطة على المنطقة الشرقية حتى المساء Icon ارتفاع الرقم القياسي لأسعار العقارات بـ3.2% في الربع الثاني 2025 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم

“الإعلامي الكبير”.. تصريحات محمد نجيب تشعل الجدل بين جماهير الهلال

الأحد ٣ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٤:٣٦ مساءً
“الإعلامي الكبير”.. تصريحات محمد نجيب تشعل الجدل بين جماهير الهلال
المواطن - هند اللحيدان

مواضيع ذات علاقة

تصدر وسم “الإعلامي الكبير” قائمة الأكثر تداولًا عبر منصة إكس خلال الساعات الماضية، بعد تصريحات مثيرة للجدل أطلقها الإعلامي الإماراتي محمد نجيب خلال ظهوره في بودكاست “قُطّش”، وتطرّق فيها إلى نادي الهلال السعودي بطريقة وُصفت من قبل جماهير النادي بأنها تحمل اتهامات غير مباشرة وتطعن في مشروعية إنجازات الفريق.

وقال نجيب في حديثه إن “الهلال قوته خارج الملعب”، مضيفًا أن النادي “مدعوم من الكل، من لجان وحكام وغيرهم”، وهي العبارات التي أثارت موجة غضب بين مشجعي الهلال، الذين رأوا أن مثل هذه التصريحات تمثل إساءة واضحة للنادي وتاريخه، ومحاولة لتقليل إنجازاته المتراكمة على مستوى البطولات المحلية والقارية.

قد يهمّك أيضاً
في مثل هذا اليوم.. جمال عبدالناصر يتولى قيادة مصر وتفجير سفارة واشنطن بلبنان

في مثل هذا اليوم.. جمال عبدالناصر يتولى قيادة مصر وتفجير سفارة واشنطن...

“آسيا في دارنا” تجمع نجيب والدويش من جديد

“آسيا في دارنا” تجمع نجيب والدويش من جديد

ومع انتشار المقطع، شهد الوسم تفاعلًا واسعًا، إذ انقسم المغردون بين مؤيد ومعارض لما قاله الإعلامي الإماراتي. بعضهم رأى أن تصريحاته تحمل جانبًا من “الجرأة والمكاشفة” التي تغيب عن بعض الطرح الإعلامي، بينما اعتبرها آخرون “اتهامات غير مسؤولة” تصدر من إعلامي يفترض به الحياد والمهنية.

يعقوب السعدي

بينما كان الجدل محتدمًا حول تصريحات نجيب، أطلق مستخدمون هلاليون وسمًا موازيًا باسم “يعقوب السعدي”، للإشادة بالإعلامي الإماراتي المعروف، وذلك بعد تقديمه لمقدمة مؤثرة بحق نادي الهلال ضمن تغطيته لبطولة كأس الملك سلمان عبر قناة أبوظبي الرياضية. حيث رأى كثيرون أن يعقوب السعدي قدم نموذجًا للإعلامي المتوازن والراقي، الذي يمدح الإنجاز دون تحامل أو تجريح.

في المقابل، أعاد بعض المستخدمين نشر تصريحات قديمة للاعبين ومحللين مثل سامي الجابر، والتي فسّروها على أنها تدعم ما ذكره نجيب حول وجود “دعم” كبير للهلال، سواء من حيث النفوذ أو التأثير خارج المستطيل الأخضر. بينما شدد أنصار النادي على أن هذه الأحاديث لا تنفي أن الهلال نادٍ بُني على أسس قوية، ويملك قاعدة جماهيرية ضخمة وتاريخًا مشرفًا في مختلف المنافسات.

يُذكر أن محمد نجيب يُعد من الأسماء الإعلامية البارزة في منطقة الخليج، وله مسيرة طويلة في تغطية الأحداث الرياضية، إلا أن تصريحاته الأخيرة وضعت اسمه في قلب عاصفة جديدة من الجدل الجماهيري، خصوصًا أن الهلال يتمتع بشعبية جارفة في السعودية وخارجها.

ويأتي هذا التفاعل ضمن سلسلة من النقاشات المحتدمة التي تشهدها الساحة الرياضية مؤخرًا، مع ازدياد تأثير الإعلام الرقمي والبودكاستات، التي باتت منصة جديدة لتصريحات مثيرة وساخنة تتجاوز أحيانًا ما يُقال في البرامج التلفزيونية التقليدية.

ورغم الجدل، يظل الحراك الجماهيري حول هذه التصريحات دليلاً على مدى تفاعل الجمهور الرياضي مع القضايا التي تمس أنديتهم، وأهمية الحفاظ على خطاب إعلامي متوازن يبتعد عن الاتهامات ويوفّر مساحة نقد بنّاء دون تجاوزات.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد