“الإعلامي الكبير”.. تصريحات محمد نجيب تشعل الجدل بين جماهير الهلال

تصدر وسم “الإعلامي الكبير” قائمة الأكثر تداولًا عبر منصة إكس خلال الساعات الماضية، بعد تصريحات مثيرة للجدل أطلقها الإعلامي الإماراتي محمد نجيب خلال ظهوره في بودكاست “قُطّش”، وتطرّق فيها إلى نادي الهلال السعودي بطريقة وُصفت من قبل جماهير النادي بأنها تحمل اتهامات غير مباشرة وتطعن في مشروعية إنجازات الفريق.

وقال نجيب في حديثه إن “الهلال قوته خارج الملعب”، مضيفًا أن النادي “مدعوم من الكل، من لجان وحكام وغيرهم”، وهي العبارات التي أثارت موجة غضب بين مشجعي الهلال، الذين رأوا أن مثل هذه التصريحات تمثل إساءة واضحة للنادي وتاريخه، ومحاولة لتقليل إنجازاته المتراكمة على مستوى البطولات المحلية والقارية.

ومع انتشار المقطع، شهد الوسم تفاعلًا واسعًا، إذ انقسم المغردون بين مؤيد ومعارض لما قاله الإعلامي الإماراتي. بعضهم رأى أن تصريحاته تحمل جانبًا من “الجرأة والمكاشفة” التي تغيب عن بعض الطرح الإعلامي، بينما اعتبرها آخرون “اتهامات غير مسؤولة” تصدر من إعلامي يفترض به الحياد والمهنية.

يعقوب السعدي

بينما كان الجدل محتدمًا حول تصريحات نجيب، أطلق مستخدمون هلاليون وسمًا موازيًا باسم “يعقوب السعدي”، للإشادة بالإعلامي الإماراتي المعروف، وذلك بعد تقديمه لمقدمة مؤثرة بحق نادي الهلال ضمن تغطيته لبطولة كأس الملك سلمان عبر قناة أبوظبي الرياضية. حيث رأى كثيرون أن يعقوب السعدي قدم نموذجًا للإعلامي المتوازن والراقي، الذي يمدح الإنجاز دون تحامل أو تجريح.

في المقابل، أعاد بعض المستخدمين نشر تصريحات قديمة للاعبين ومحللين مثل سامي الجابر، والتي فسّروها على أنها تدعم ما ذكره نجيب حول وجود “دعم” كبير للهلال، سواء من حيث النفوذ أو التأثير خارج المستطيل الأخضر. بينما شدد أنصار النادي على أن هذه الأحاديث لا تنفي أن الهلال نادٍ بُني على أسس قوية، ويملك قاعدة جماهيرية ضخمة وتاريخًا مشرفًا في مختلف المنافسات.

يُذكر أن محمد نجيب يُعد من الأسماء الإعلامية البارزة في منطقة الخليج، وله مسيرة طويلة في تغطية الأحداث الرياضية، إلا أن تصريحاته الأخيرة وضعت اسمه في قلب عاصفة جديدة من الجدل الجماهيري، خصوصًا أن الهلال يتمتع بشعبية جارفة في السعودية وخارجها.

ويأتي هذا التفاعل ضمن سلسلة من النقاشات المحتدمة التي تشهدها الساحة الرياضية مؤخرًا، مع ازدياد تأثير الإعلام الرقمي والبودكاستات، التي باتت منصة جديدة لتصريحات مثيرة وساخنة تتجاوز أحيانًا ما يُقال في البرامج التلفزيونية التقليدية.

ورغم الجدل، يظل الحراك الجماهيري حول هذه التصريحات دليلاً على مدى تفاعل الجمهور الرياضي مع القضايا التي تمس أنديتهم، وأهمية الحفاظ على خطاب إعلامي متوازن يبتعد عن الاتهامات ويوفّر مساحة نقد بنّاء دون تجاوزات.