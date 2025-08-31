انطلاق أعمال النسخة العاشرة من “واحة الإعلام” التعليم تنشر جداول الحصص اليومية للأسبوع الثاني الإفطار اليومي للطلاب أساس التحصيل الدراسي والتركيز السعودية تشارك في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025 علماء يحددون البكتيريا المسؤولة عن أول جائحة في تاريخ البشر الشؤون الإسلامية تكشف حالتي اختلاس كهرباء من مساجد بمحافظة الشماسية ضبط سيدة شوهت وجه عروس طليقها في مصر محكمة أمريكية توقف إعدام رجل فقد ذاكرته حرس الحدود يحبط تهريب 12,680 قرص إمفيتامين مخدر بالجوف 5 أطعمة تقي من التجاعيد
شدد تجمع القصيم الصحي على أهمية وجبة الإفطار اليومية للطلاب، موضحًا أنها تُعد ركيزة أساسية لصحتهم وأدائهم الدراسي، مشيرًا إلى أنها ليست مجرد وجبة، بل عنصر مهم يساعد على تعزيز قدراتهم العقلية والجسدية.
وأوضح التجمع، عبر صفحته في منصة التواصل “إكس”، أن الإفطار اليومي يساهم في زيادة التركيز والتحصيل الدراسي، ويجعل الطلاب أكثر نشاطًا وحيوية طوال اليوم، إضافة إلى دوره في الحفاظ على وزن صحي عبر تجنب الإفراط في تناول الطعام لاحقًا.