حصاد اليوم
صحة وطب‎

الإفطار اليومي للطلاب أساس التحصيل الدراسي والتركيز

الأحد ٣١ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١١:١٦ مساءً
الإفطار اليومي للطلاب أساس التحصيل الدراسي والتركيز
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

شدد تجمع القصيم الصحي على أهمية وجبة الإفطار اليومية للطلاب، موضحًا أنها تُعد ركيزة أساسية لصحتهم وأدائهم الدراسي، مشيرًا إلى أنها ليست مجرد وجبة، بل عنصر مهم يساعد على تعزيز قدراتهم العقلية والجسدية.

أهمية الإفطار اليومي

وأوضح التجمع، عبر صفحته في منصة التواصل “إكس”، أن الإفطار اليومي يساهم في زيادة التركيز والتحصيل الدراسي، ويجعل الطلاب أكثر نشاطًا وحيوية طوال اليوم، إضافة إلى دوره في الحفاظ على وزن صحي عبر تجنب الإفراط في تناول الطعام لاحقًا.

جامعة الإمام: إيداع مكافآت الطلاب والطالبات لشهر صفر في حساباتهم

بالصور.. جامعة شقراء تناقش دور الأساتذة في تعزيز الأمن الفكري لدى الطلاب

