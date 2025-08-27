الائتمان المصرفي السعودي ينمو بأكثر من 434 مليار ريال خلال عام بنهاية يونيو 2025م

واصل الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعين العام والخاص في المملكة سلسلة ارتفاعاته، ليسجل أعلى مستوياته بنهاية شهر يونيو 2025م بإجمالي بلغ (3,186,271) مليون ريال، محققًا نموًّا سنويًّا بنسبة (15.8%)، وبزيادة تجاوزت (434,429) مليون ريال مقارنة بالمدة ذاتها من عام 2024م التي سجل خلالها (2,751,842) مليون ريال.

وأوضحت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي لشهر يونيو 2025م، أن إجمالي الائتمان المصرفي حقق كذلك نموًّا ربعيًّا بنهاية الربع الثاني من العام الجاري بنسبة (2.7%)، بزيادة قدرها (84,310) ملايين ريال مقارنةً بالربع الأول من العام نفسه، الذي بلغ فيه (3,101,961) مليون ريال، كما سجل نموًّا شهريًّا بنسبة (0.6%) بزيادة بلغت (18,713) مليون ريال مقارنةً بشهر مايو الماضي، الذي بلغ فيه الائتمان المصرفي (3,167,558) مليون ريال.

وبيّنت النشرة أن الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعين العام والخاص توزّع على أنشطة اقتصادية متنوعة، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، ويسهم في تنفيذ مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأظهرت البيانات أن الائتمان المصرفي طويل الأجل (لأكثر من 3 سنوات) استحوذ على نسبة (48.8%) من إجمالي الائتمان المصرفي بقيمة بلغت (1,555,017) مليون ريال بنهاية يونيو 2025م، فيما بلغت نسبة الائتمان قصير الأجل (أقل من سنة) (35.8%) بقيمة (1,140,814) مليون ريال، في حين شكّل الائتمان متوسط الأجل (من سنة إلى 3 سنوات) نحو (15.4%) من الإجمالي بقيمة (490,441) مليون ريال.