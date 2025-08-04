Icon

الديوان الملكي: وفاة والدة الأميرة جواهر بنت مساعد آل سعود Icon رئيس وزراء الكويت يغادر نيوم Icon بكين تصدر أعلى مستوى تحذير مع توقع هطول أمطار غزيرة Icon تراجع أسعار النفط وسط قرار أوبك+ بزيادة الإنتاج Icon سلمان للإغاثة يوزّع 405 سلال غذائية في مرجعيون اللبنانية  Icon توكلنا يتيح استعراض خدماته من مختلف أنحاء دول العالم Icon القبض على مواطن لترويجه الشبو في الشمالية  Icon وظائف شاغرة لدى الشركة السعودية للموانئ Icon وظائف شاغرة في شركة مطارات جدة Icon وظائف شاغرة بشركة طيران الرياض Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق
حصاد اليوم

الاتحاد الأوروبي يعلّق إجراءاته ضد الرسوم الأمريكية لمدة 6 أشهر

الإثنين ٤ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١١:٢١ مساءً
الاتحاد الأوروبي يعلّق إجراءاته ضد الرسوم الأمريكية لمدة 6 أشهر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن الاتحاد الأوروبي تعليق تنفيذ إجراءاته المضادة ضد الرسوم الجمركية الأمريكية لمدة ستة أشهر، بعد اتفاق سياسي غير ملزم تم بين رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس الأمريكي دونالد ترمب؛ بهدف استعادة الاستقرار في العلاقات التجارية بين الجانبين.

يأتي القرار بعد مفاوضات مكثفة، عقب إعلان ترمب فرض رسوم بنسبة (15%) على معظم السلع الأوروبية، مقابل التزام أوروبي برفع الرسوم عن السلع الصناعية الأمريكية، واستثمارات بقيمة (600) مليار دولار داخل الولايات المتحدة، إضافة إلى شراء طاقة أمريكية بـ(750) مليار دولار.

قد يهمّك أيضاً
بريطانيا تغادر اليوم الاتحاد الأوروبي رسميًّا

بريطانيا تغادر اليوم الاتحاد الأوروبي رسميًّا

الاتحاد الأوروبي: اتفاق السعودية وإيران سيساهم في استقرار المنطقة

الاتحاد الأوروبي: اتفاق السعودية وإيران سيساهم في استقرار المنطقة

وأكدت المفوضية أن التعليق سيدخل حيز التنفيذ في 7 أغسطس، مع استمرار المفاوضات لتفعيل الاتفاق وفق الإجراءات الداخلية للطرفين، وسط ترقب الأسواق العالمية لتحركات السياسة التجارية الأمريكية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد