الاستحمام بالماء الحار يؤذي الجلد

أكد أستاذ فسيولوجيا الجهد البدني، أ.د. محمد الأحمدي، أن استخدام الماء الحار أثناء الاستحمام من أسوأ ما يمكن أن يفعله الفرد بجلده.

وتابع خلال مداخلة إلى قناة السعودية أن الماء الحر يؤذي الجلد، لافتًا إلى أن الحرارة تقتل الطبقة الأولى من الجلد.

ولفت إلى أن درجة مقاومة الجسم للماء البارد تعتمد على مدى تعود الجسم على حرارة المياه.