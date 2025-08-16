Icon

الاستحمام بالماء الحار يؤذي الجلد

السبت ١٦ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٩:٥٦ صباحاً
الاستحمام بالماء الحار يؤذي الجلد
المواطن - فريق التحرير

أكد أستاذ فسيولوجيا الجهد البدني، أ.د. محمد الأحمدي، أن استخدام الماء الحار أثناء الاستحمام من أسوأ ما يمكن أن يفعله الفرد بجلده.

وتابع خلال مداخلة إلى قناة السعودية أن الماء الحر يؤذي الجلد، لافتًا إلى أن الحرارة تقتل الطبقة الأولى من الجلد.

ولفت إلى أن درجة مقاومة الجسم للماء البارد تعتمد على مدى تعود الجسم على حرارة المياه.

