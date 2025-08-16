الاستحمام بالماء الحار يؤذي الجلد

أهداف اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء بوتين يستقل الوحش أستراليا تطلق مشروع طاقة خضراء بقيمة 100 مليار دولار توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وبرد ورياح على 8 مناطق قمة تاريخية.. ترامب يجتمع مع بوتين في ألاسكا 31 دولة عربية وإسلامية تدين تصريحات نتنياهو: استهانة بالغة وافتئاتًا صارخًا للقانون الدولي وظائف شاغرة في شركة BAE SYSTEMS وظائف شاغرة بمجموعة العليان في 4 مدن وظائف شاغرة لدى مركز أرامكو الطبي وظائف شاغرة في نسما وشركاؤها
أكد أستاذ فسيولوجيا الجهد البدني، أ.د. محمد الأحمدي، أن استخدام الماء الحار أثناء الاستحمام من أسوأ ما يمكن أن يفعله الفرد بجلده.
وتابع خلال مداخلة إلى قناة السعودية أن الماء الحر يؤذي الجلد، لافتًا إلى أن الحرارة تقتل الطبقة الأولى من الجلد.
ولفت إلى أن درجة مقاومة الجسم للماء البارد تعتمد على مدى تعود الجسم على حرارة المياه.