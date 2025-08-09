Icon

حصاد اليوم
صحة وطب‎
لدى الأطفال والمراهقين

الاستخدام المفرط للشاشات يهدد صحة القلب

السبت ٩ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٠٩ صباحاً
الاستخدام المفرط للشاشات يهدد صحة القلب
المواطن - واس

كشفت دراسة طبية حديثة أجراها باحثون في الدنمارك عن وجود ارتباط خطير بين الجلوس المطول أمام شاشات الهواتف والتلفاز وبين ارتفاع معدلات الإصابة بمشكلات القلب والأوعية الدموية لدى الأطفال والمراهقين.
ووفقًا لما نشرته مجلة جمعية أمراض القلب الأمريكية، فقد استندت الدراسة إلى تحليل بيانات أكثر من ألف مشارك، تم جمعها من دراستين طويلتي الأمد، حيث تبين أن كل ساعة إضافية يقضيها الطفل أو المراهق أمام الشاشات ترتبط بزيادة في خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، واختلال مستويات الكوليسترول، ومقاومة الإنسولين.
وأظهرت النتائج أن هذا التأثير يزداد مع التقدم في العمر، إذ سجل الأطفال في سن العاشرة انحرافًا معياريًا بمقدار 0.08 لكل ساعة إضافية، بينما ارتفع هذا المؤشر إلى 0.13 لدى المراهقين في سن الثامنة عشرة. وتشير التقديرات إلى أن قضاء ما بين خمس إلى ست ساعات يوميًا أمام الشاشات قد يرفع خطر الإصابة بمشكلات قلبية واستقلابية بنسبة تتراوح بين 40% و60%.
كما بيّنت الدراسة أن الجمع بين الاستخدام المفرط للشاشات وقلة النوم أو النوم المتأخر يضاعف من احتمالية الإصابة بهذه المشكلات الصحية.
واستخدم الباحثون تقنيات الذكاء الاصطناعي لاكتشاف “بصمة أيضية” في عينات دم المراهقين، يُعتقد أنها مؤشر حيوي مبكر على خطر الإصابة بأمراض القلب في المستقبل.
وشدّد القائمون على الدراسة على أهمية تقنين استخدام الشاشات والحفاظ على أنماط نوم صحية، مؤكدين أن العادات التي تتشكل في مرحلتي الطفولة والمراهقة قد تترك آثارًا صحية طويلة الأمد تمتد لعقود.

