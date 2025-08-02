البروكلي يقي من أمراض خطيرة ديدان النار السامة تظهر على شواطئ أمريكا المنافذ الجمركية تسجل 1547 حالة ضبط خلال أسبوع توضيح من التأمينات الاجتماعية بشأن نسبة الاشتراك البطاطس أصلها من الطماطم! موعد إيداع حساب المواطن دفعة أغسطس أمطار غزيرة على منطقة عسير حتى العاشرة مساء مشروع ضخم لطاقة الرياح في أستراليا ضبط 22147 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع اليابان تشهد أعلى درجة حرارة على الإطلاق في يوليو
كشفت تقارير طبية حديثة أن الاستهلاك المنتظم للبروكلي يوفر فوائد صحية كبيرة، خاصة في دعم توازن الهرمونات والوقاية من الأمراض المزمنة.
ويحتوي البروكلي على مركب “إندول-3-كاربينول” الذي يتحول داخل الجسم إلى “DIM”، وهو يساعد في تحسين استقلاب هرمون الإستروجين، مما يعزز صحة الأيض والتكاثر.
كما يحتوي على “السولفورافين”، وهو مضاد أكسدة قوي، أشارت اختصاصية التغذية لينا بيل إلى أنه يساعد الكبد على التخلص من الإستروجين الزائد ويعزز إنتاج مركبات مفيدة، مما يقلل مخاطر السرطانات المرتبطة بالهرمونات.
وأظهرت الدراسات أيضًا أن البروكلي يساهم في استقرار مستويات التستوستيرون والأنسولين، بفضل غناه بالألياف والمركبات النباتية، مما يحسن استجابة الجسم للأنسولين وينظم مستويات السكر في الدم.
ونقلت “سكاي نيوز” توصيات خبراء التغذية بطهي البروكلي بالبخار الخفيف للحفاظ على قيمته الغذائية، مع تناوله إلى جانب دهون صحية لتعزيز امتصاص العناصر الغذائية، خاصة للنساء اللاتي يعانين من اضطرابات هرمونية أو أعراض انقطاع الطمث.