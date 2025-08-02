البروكلي يقي من أمراض خطيرة

كشفت تقارير طبية حديثة أن الاستهلاك المنتظم للبروكلي يوفر فوائد صحية كبيرة، خاصة في دعم توازن الهرمونات والوقاية من الأمراض المزمنة.

ويحتوي البروكلي على مركب “إندول-3-كاربينول” الذي يتحول داخل الجسم إلى “DIM”، وهو يساعد في تحسين استقلاب هرمون الإستروجين، مما يعزز صحة الأيض والتكاثر.

كما يحتوي على “السولفورافين”، وهو مضاد أكسدة قوي، أشارت اختصاصية التغذية لينا بيل إلى أنه يساعد الكبد على التخلص من الإستروجين الزائد ويعزز إنتاج مركبات مفيدة، مما يقلل مخاطر السرطانات المرتبطة بالهرمونات.

وأظهرت الدراسات أيضًا أن البروكلي يساهم في استقرار مستويات التستوستيرون والأنسولين، بفضل غناه بالألياف والمركبات النباتية، مما يحسن استجابة الجسم للأنسولين وينظم مستويات السكر في الدم.

ونقلت “سكاي نيوز” توصيات خبراء التغذية بطهي البروكلي بالبخار الخفيف للحفاظ على قيمته الغذائية، مع تناوله إلى جانب دهون صحية لتعزيز امتصاص العناصر الغذائية، خاصة للنساء اللاتي يعانين من اضطرابات هرمونية أو أعراض انقطاع الطمث.