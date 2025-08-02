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البطاطس أصلها من الطماطم!

السبت ٢ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٢:٤٣ مساءً
البطاطس أصلها من الطماطم!
المواطن - فريق التحرير

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البطاطس، أحد الأغذية الأساسية عالميًا، زُرعت أولاً في منطقة الأنديز بأمريكا الجنوبية قبل آلاف السنين، وانتشرت عالميًا منذ القرن السادس عشر.

ورغم أهميتها، ظلت أصول تطورها غامضة حتى كشفت دراسة حديثة، شملت تحليل 450 شريطًا وراثيًا للبطاطس المزروعة و56 للبطاطس البرية، أن البطاطس نشأت من تهجين طبيعي بين الطماطم البرية ونوع شبيه بالبطاطس في أمريكا الجنوبية قبل حوالي 9 ملايين سنة.

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وأوضح الباحثون أن هذا التهجين أدى إلى تكوّن درنة البطاطس، وحددوا عاملين وراثيين رئيسيين مسؤولين عن ذلك. بينما تُنتج الطماطم ثمرة صالحة للأكل، فإن البطاطس تُنتج درنة.

الاسم العلمي للبطاطس الحديثة هو Solanum tuberosum، وينحدر من سلفين، أحدهما نوع شبيه بالبطاطس يُدعى etuberosum موجود في بيرو، يشبه البطاطس لكنه يفتقر إلى الدرنة، ويتقاسم مع الطماطم سلفًا مشتركًا عاش قبل 14 مليون سنة. وقع التهجين بعد 5 ملايين سنة من انفصالهما.

وأشارت ساندرا ناب من متحف التاريخ الطبيعي في لندن إلى أن هذا التهجين أعاد خلط العوامل الوراثية، مما أنتج سلالة جديدة قادرة على التكيف مع البيئات الباردة والجافة في جبال الأنديز.

بدوره، أوضح تشيانغ تشانغ من الأكاديمية الصينية للعلوم الزراعية أن الدراسة قد تمهد الطريق لتطوير محاصيل هجينة تجمع بين ثمار الطماطم ودرنات البطاطس.

وتساهم نتائج الدراسة في تعزيز استراتيجيات تحسين زراعة البطاطس لمواجهة التحديات البيئية، بما في ذلك تغير المناخ.

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