بالنصف الأول من العام الحالي

التدريب التقني: رصد 288 مخالفة في منشآت تدريبية أهلية

الأحد ٣١ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٩:١١ صباحاً
التدريب التقني: رصد 288 مخالفة في منشآت تدريبية أهلية
المواطن - واس

رصدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (288) مخالفة في منشآت التدريب الأهلية، خلال النصف الأول من العام الحالي، وتمّ التعامل معها حسب الأنظمة الخاصة بذلك.

رصد 288 مخالفة

وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي، أن المؤسسة تتابع أداء منشآت التدريب الأهلية بشكل مستمر، وتتأكد من تطبيقها لمعايير الجودة، مشيرًا إلى أن أبرز المخالفات المرصودة هي: وجود هيئة تدريبية أو إدارية غير معتمدة من المؤسسة، الإخلال بشرط من شروط الإعلانات، التلاعب بالبيانات المسجلة في المنشأة التدريبية من سجلات ووثائق ونتائج، عدم تقيد المنشأة بأي من ضوابط وتعليمات التدريب، عدم تجديد الرخصة في الفترة النظامية المحددة.

دعم فرص التطوير والنمو

وأكد العتيبي استمرار المؤسسة في تقديم كافة التسهيلات وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في التدريب الأهلي، وتدعم فرص التطوير والنمو في هذا القطاع، إذ منحت المؤسسة (194) رخصة لمنشآت تدريبية أهلية جديدة خلال ذات الفترة ذاتها بعد استيفاء كافة الشروط للترخيص، إضافةً إلى منح (237) بطاقة مدرب معتمد، والتي تمكّن الأفراد المستوفين للشروط من مزاولة نشاط التدريب ضمن منشآت تدريبية أهلية مرخصة.

يُذكر أن من معايير الجودة التي تطبقها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في قطاع التدريب الأهلي هي اجتياز المتدربين والمتدربات للاختبارات المنفذة من قبل المؤسسة، وذلك لضمان جودة مخرجات البرامج التدريبية، حيث بلغ إجمالي عدد المختبرين للاختبارين الشامل والتأهيلي (36705) متدربين ومتدربات في النصف الأول من العام الحالي.

