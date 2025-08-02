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التضخم يرتفع في النمسا إلى 3.5%

السبت ٢ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:١٧ صباحاً
التضخم يرتفع في النمسا إلى 3.5%
المواطن - فريق التحرير

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ارتفع معدل التضخم في النمسا إلى 3.5% على أساس سنوي في يوليو 2025، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أبريل 2024، وفقًا لبيانات هيئة الإحصاء النمساوية.

وكانت الزيادات في أسعار الطاقة المنزلية، المواد الغذائية، والخدمات، خاصة في قطاع المطاعم، المحركات الرئيسية لهذا الارتفاع.

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وسجلت أسعار وجبات الغداء زيادة بنسبة 7.7% خلال العام، بينما ارتفعت أسعار خدمات المطاعم بنسبة 5.6%، متجاوزة معدل التضخم العام.

ومنذ عام 2020، شهدت أسعار المطاعم زيادة إجمالية تزيد عن 42%، مقارنة بمتوسط التضخم العام البالغ 28%، مع ارتفاع ملحوظ في أسعار الأطباق النباتية بنسبة 57%.

وأرجع ممثلو قطاع الضيافة هذه الزيادات إلى ارتفاع تكاليف العمالة، الطاقة، والمواد الخام، إلى جانب تحول المستهلكين نحو الإنفاق بحذر.

وعلى المستوى الأوروبي، تتفوق زيادات أسعار المطاعم في النمسا على نظيراتها في ألمانيا (3.4%) ومنطقة اليورو (3.8%)، مما يؤثر سلبًا على تنافسية النمسا كوجهة سياحية.

 

 

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