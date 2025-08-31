Icon

انطلاق أعمال النسخة العاشرة من “واحة الإعلام” Icon التعليم تنشر جداول الحصص اليومية للأسبوع الثاني Icon الإفطار اليومي للطلاب أساس التحصيل الدراسي والتركيز Icon السعودية تشارك في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025 Icon علماء يحددون البكتيريا المسؤولة عن أول جائحة في تاريخ البشر Icon الشؤون الإسلامية تكشف حالتي اختلاس كهرباء من مساجد بمحافظة الشماسية Icon ضبط سيدة شوهت وجه عروس طليقها في مصر Icon محكمة أمريكية توقف إعدام رجل فقد ذاكرته Icon حرس الحدود يحبط تهريب 12,680 قرص إمفيتامين مخدر بالجوف Icon 5 أطعمة تقي من التجاعيد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
من الفصل الأول

التعليم تنشر جداول الحصص اليومية للأسبوع الثاني

الأحد ٣١ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١١:٢٧ مساءً
التعليم تنشر جداول الحصص اليومية للأسبوع الثاني
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نشرت وزارة التعليم، اليوم الأحد، جداول دروس الحصص اليومية لجميع الصفوف الدراسية بالمراحل التعليمية المختلفة، من الأسبوع الثاني للفصل الدراسي الأول، عبر قنوات “عين”، أو عبر “يوتيوب” أو منصة “مدرستي”.

جداول الحصص اليومية

وأوضحت وزارة التعليم، عبر حسابها في منصة إكس: “أن بث الدروس سيكون مباشرًا عبر تردد (12437) على “عرب سات”؛ صباحًا، ويعاد طوال اليوم؛ وذلك لصفوف: المرحلة الابتدائية، والتربية الخاصة، والتعليم المستمر”.

قد يهمّك أيضاً
1200 مدرسة بمنطقة تبوك تستقبل 200 ألف طالب وطالبة غداً

1200 مدرسة بمنطقة تبوك تستقبل 200 ألف طالب وطالبة غداً

10 إجازات متنوعة في العام الدراسي الجديد ويبدأ 1 صفر

10 إجازات متنوعة في العام الدراسي الجديد ويبدأ 1 صفر

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد