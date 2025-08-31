انطلاق أعمال النسخة العاشرة من “واحة الإعلام” التعليم تنشر جداول الحصص اليومية للأسبوع الثاني الإفطار اليومي للطلاب أساس التحصيل الدراسي والتركيز السعودية تشارك في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025 علماء يحددون البكتيريا المسؤولة عن أول جائحة في تاريخ البشر الشؤون الإسلامية تكشف حالتي اختلاس كهرباء من مساجد بمحافظة الشماسية ضبط سيدة شوهت وجه عروس طليقها في مصر محكمة أمريكية توقف إعدام رجل فقد ذاكرته حرس الحدود يحبط تهريب 12,680 قرص إمفيتامين مخدر بالجوف 5 أطعمة تقي من التجاعيد
نشرت وزارة التعليم، اليوم الأحد، جداول دروس الحصص اليومية لجميع الصفوف الدراسية بالمراحل التعليمية المختلفة، من الأسبوع الثاني للفصل الدراسي الأول، عبر قنوات “عين”، أو عبر “يوتيوب” أو منصة “مدرستي”.
وأوضحت وزارة التعليم، عبر حسابها في منصة إكس: “أن بث الدروس سيكون مباشرًا عبر تردد (12437) على “عرب سات”؛ صباحًا، ويعاد طوال اليوم؛ وذلك لصفوف: المرحلة الابتدائية، والتربية الخاصة، والتعليم المستمر”.
