الجامعة الإسلامية تعتمد إدراج مقرر الذكاء الاصطناعي متطلبًا جامعيًا

الأربعاء ٢٠ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١١:٤٨ مساءً
المواطن - واس

اعتمدت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة إدراج مقرر الذكاء الاصطناعي متطلبًا جامعيًا في جميع خطط الطلاب المستجدين ابتداءً من العام الجامعي 1447هـ.

وتهدف الجامعة من خلال هذه الخطوة إلى مواكبة التطورات التقنية، وإكساب الطلاب المعارف والمهارات الأساسية في مجال الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المتنوعة، بما يسهم في تأهيل كوادر وطنية قادرة على التعامل مع متطلبات سوق العمل وتعزيز فرص الابتكار والإبداع في مختلف المجالات العلمية والعملية.

ويُعدّ الذكاء الاصطناعي فرعًا من علوم الحاسوب وأحد أبرز مجالات التقنية الحديثة، ويقوم على أنظمة قادرة على محاكاة الذكاء البشري في التفكير والتعلّم واتخاذ القرارات، ويُستخدم في قطاعات متعددة مثل الطب، والصناعة، والتعليم، والبيانات، والأمن السيبراني، والروبوتات الذكية.

ويأتي إدراج المقرر ضمن إطار إستراتيجية الجامعة لدعم التحول الرقمي وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تطوير البرامج التعليمية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل المستقبلية.

