الجلاجل: مدن السعودية باتت نموذجًا تنافسيًّا عالميًّا في تطبيق معايير المدن الصحية

ثمّن وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل ثناء مجلس الوزراء على منجزات برنامج المدن الصحية، في اعتماد 16 مدينة صحية حول المملكة، وذلك ضمن الجهود الوطنية الرامية لتعزيز صحة ورفاه السكان.

وأكد أن هذا التقدم جاء نتيجة للدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة وانعكاسًا لالتزام وزارة الصحة ممثلةً ببرنامج المدن الصحية، بالعمل التكاملي مع مختلف الجهات الحكومية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ونتيجة للالتزام الراسخ بنهج الصحة في كل السياسات؛ مما يضمن تكامل الجهود وتعزيز الأثر الصحي في مختلف المسارات، الذي تعمل عليه اللجنة الوزارية للصحة في كل السياسات، من خلال تعزيز الصحة الوقائية وجودة الحياة.

نموذج تنافسي عالمي

وقال: “نفخر بأن مدن المملكة باتت نموذجًا تنافسيًّا عالميًّا في تطبيق معايير المدن الصحية، باعتماد 16 مدينة صحية حول المملكة من ضمنها أول مدينتين صحية مليونية في الشرق الأوسط، وأن التسارع الملحوظ في التحوّل نحو مدن تمتاز بجودة الحياة، وبيئات تنموية مستدامة يأتي نتيجة جهود تضع صحة الإنسان في صميم أولوياتها، كما أتقدّم بجزيل الشكر لإمارات المناطق وجميع الجهات الحكومية الشريكة على دعمهم الفاعل، الذي كان أساسًا في تحقيق نجاحات برنامج المدن الصحية”.

وشدد على مواصلة وزارة الصحة -ممثلة ببرنامج المدن الصحية- جهودها التكاملية بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والمجتمعية، لتوسيع نطاق المدن الصحية المعتمدة، وتحقيق تحوّل فعلي في أنماط المعيشة، عبر مدن تتبنّى الوقاية الصحية، وتدعم جودة الحياة، كما تُرسّخ المكانة العالمية الرائدة للمملكة في بناء المدن الداعمة للصحة والتنمية الشاملة.