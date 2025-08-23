الجلاجل يشارك في الحملة الوطنية السنوية للتبرع بالدم

Icon

السبت ٢٣ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٩:٢٧ مساءً
المواطن - فريق التحرير

شارك وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، اليوم، في الحملة الوطنية السنوية للتبرع بالدم، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حيث بادر بالتبرع بالدم اقتداءً بسموّه الكريم، وتأكيدًا على الدور الريادي للقيادة في ترسيخ قيم العطاء الإنساني وتعزيز ثقافة التبرع الطوعي، دعمًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء مجتمع حيوي يتمتع بصحة مستدامة وجودة حياة مزدهرة.

وأوضح الجلاجل أن مبادرة القيادة الرشيدة -حفظها الله- جسّدت قدوة عملية ونموذجًا ملهمًا أسهم في رفع وعي المجتمع بأهمية التبرع بالدم، وترسيخ قيم التكافل بين أفراده، مشيرًا إلى أن هذا الأثر انعكس بشكل مباشر على الإحصائيات الوطنية للتبرع بالدم، والتي سجلت ارتفاعًا تجاوز أربعة أضعاف مقارنة باليوم الأول لإنطلاق الحملة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يسهم في تعزيز كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين، كما لفت إلى أن إجمالي الحاصلين على وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة تجاوز 22 ألف منذ العام 1426هـ وحتى العام الجاري.

وأكّد وزير الصحة أن ما نشهده من تفاعل واسع يعكس القيم الأصيلة للتكافل والعطاء في مجتمعنا، ويبرهن على نجاح الحملة في تعزيز ثقافة العمل التطوعي، وذلك في ظل الرعاية الكريمة من سمو ولي العهد -حفظه الله- الذي دشن الحملة بتبرعه الكريم.

ونوّه بأن مراكز التبرع بالدم في مختلف مناطق المملكة تواصل استقبال المتبرعين، في إطار إستراتيجية وزارة الصحة الرامية إلى تعزيز جودة الخدمات وتسهيل الوصول إليها وضمان استدامة إمدادات الدم لخدمة مختلف فئات المجتمع، بما ينسجم مع مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي ضمن رؤية المملكة 2030.

واختتم بالتأكيد على أن وزارة الصحة، وبدعم القيادة الرشيدة، ماضية في تطبيق أفضل الممارسات العالمية لتأمين إمدادات الدم وتعزيز المبادرات الوطنية، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر صحة ووعيًا وعطاءً.

