الجيش الصومالي يقضي على العشرات من العناصر الإرهابية

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تمكّن الجيش الصومالي، من القضاء على أكثر من سبعين عنصرًا إرهابيًا، في عملية عسكرية جرت في بلدة بريري بمحافظة شبيلي السفلى بجنوب البلاد.
وذكرت وكالة الأنباء الصومالية اليوم، أن العناصر الإرهابية حاولت تفجير سيارتين مفخختين في مقار للقوات المسلحة، إلا أنه تم التصدي لهم، إذ تمكنت القوات الصومالية من تدمير السيارتين بأمان قبل أن تلحق أي أضرار.
وأوضحت الوكالة، أن العملية العسكرية التي استمرت أربعة أيام حققت نجاحات ملحوظة، وقُتل على إثرها جنديان من قوات مكافحة الإرهاب، وأصيب (12) آخرون بجروح طفيفة.