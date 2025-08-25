الحالات الصحيحة للصور لتجديد الهوية الوطنية

استعرضت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية شروط صورة الهوية الوطنية، مشددة على أن تكون الصورة حديثة تم التقاطها قبل 6 أشهر كحد أقصى.

وقالت الأحوال المدنية عبر منصة إكس إن من شروط صورة الهوية الوطنية أن تكون الخلفية بيضاء، أن تكون الصورة حديثة تم التقاطها قبل 6 أشهر كحد أقصى، و أن تكون ملامح الوجه واضحة وبدون تعابير خالية من مساحيق التجميل.

وتابعت: “يجب أن تكون صورة صافية بدون أي بقع حبر أو ثقوب، أن يكون التقاط الصورة بشكل مستقيم، وتجنب العيون الحمراء الناتجة عن الانعكاس الضوئي للكاميرا”.