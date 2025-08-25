الصين تُصدر إنذارًا باللون الأصفر لمواجهة كاجيكي القبض على شخصين في القنفذة لترويجهما الحشيش والأقراص الممنوعة الحالات الصحيحة للصور لتجديد الهوية الوطنية ختام المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 اليوم وظائف شاغرة لدى هيئة الزكاة وظائف شاغرة بفروع شركة BAE SYSTEMS وظائف شاغرة في شركة PARSONS وظائف شاغرة لدى نظم الموارد الحكومية وظائف شاغرة بـ الشؤون الصحية بالحرس الوطني وظائف شاغرة في أرامكو روان للحفر
استعرضت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية شروط صورة الهوية الوطنية، مشددة على أن تكون الصورة حديثة تم التقاطها قبل 6 أشهر كحد أقصى.
وقالت الأحوال المدنية عبر منصة إكس إن من شروط صورة الهوية الوطنية أن تكون الخلفية بيضاء، أن تكون الصورة حديثة تم التقاطها قبل 6 أشهر كحد أقصى، و أن تكون ملامح الوجه واضحة وبدون تعابير خالية من مساحيق التجميل.
وتابعت: “يجب أن تكون صورة صافية بدون أي بقع حبر أو ثقوب، أن يكون التقاط الصورة بشكل مستقيم، وتجنب العيون الحمراء الناتجة عن الانعكاس الضوئي للكاميرا”.