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الحج والعمرة تفعل تطبيق نسك دون استهلاك للإنترنت لخدمة ضيوف الرحمن

الأربعاء ٦ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٧:٣١ مساءً
الحج والعمرة تفعل تطبيق نسك دون استهلاك للإنترنت لخدمة ضيوف الرحمن
المواطن - واس

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فعّلت وزارة الحج والعمرة، خدمة استخدام تطبيق “نسك” بكامل مزاياه دون استهلاك بيانات الإنترنت، وذلك بالتعاون مع شركات الاتصالات السعودية STC، وموبايلي، وزين، في خطوة تهدف إلى تسهيل رحلة ضيوف الرحمن وتعزيز التجربة الرقمية لخدمات الحج والعمرة.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة الدكتور غسان النويمي، أن هذه الخطوة تمكّن مستخدمي شرائح الاتصالات داخل المملكة من مواطنين ومقيمين وزوار، من تشغيل تطبيق “نسك” والاستفادة من جميع خدماته دون الحاجة إلى وجود باقة بيانات أو اتصال فعلي بالإنترنت، بما في ذلك إصدار التصاريح والحجوزات والخدمات الرقمية الأخرى التي يتيحها التطبيق؛ مما يشكل نقلة نوعية في تمكين الحاج والمعتمر والزائر، من أداء شعائره والتنقّل بين الخدمات بسلاسة ويُسر.

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وأشار إلى أن هذا التفعيل سينعكس إيجابًا على تجربة الزائر، إذ يمكن للمستخدم الاستفادة من خدمات جوهرية مثل إصدار تصاريح الروضة الشريفة، وحجوزات قطار الحرمين، والتنقل عبر خرائط نسك، واستخدام خاصية الذكاء الاصطناعي “Nusuk AI”، وتقديم البلاغات والاستفسارات، دون أي استهلاك لرصيد البيانات.

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لمنصة نسك المهندس أحمد الميمان، أن هذا التعاون يمثل إضافة مهمة لتحسين التجربة الرقمية لضيوف الرحمن، ويسهم في تسهيل رحلتهم سواء لأداء مناسك الحج أو العمرة أو زيارة الروضة الشريفة، كما يعزز من كفاءة إدارة الحشود، ويُمكّن الزائر من الوصول الفوري إلى المعلومات والخدمات التي يحتاجها، ويساعد على تقليل عدد التائهين، وتسريع عمليات قراءة التصاريح والتحقق منها عند الدخول إلى الروضة الشريفة.

يذكر أن هذه المبادرة تأتي ضمن التزام وزارة الحج والعمرة، بتعزيز التحول الرقمي في خدمات الحج والعمرة، وتهيئة بنية تقنية متكاملة تراعي تنوع احتياجات المستخدمين وظروفهم، بما يضمن وصولهم إلى خدماتهم بسهولة ودون عوائق تقنية أو مادية.

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