الحفر العربية تمدد عقود 11 منصة حفر برية للغاز لمدة سنة

الأحد ١٧ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٩:٤١ صباحاً
الحفر العربية تمدد عقود 11 منصة حفر برية للغاز لمدة سنة
المواطن - فريق التحرير

أعلنت شركة الحفر العربية عن توقيع عقود تمديد لمدة عام واحد لعدد 11 منصة حفر برية للغاز LSTK مع شركة إس أل بي، بقيمة تتراوح بين 15% و20% من إيرادات الشركة للعام المالي 2024.

خلال الربع الثاني من عام 2025، أعلنت الشركة عن تجديد عقود لستة منصات حفر، مما أضاف ما يتجاوز 2.4 مليار ريال إلى حجم سجل أعمالها المستقبلي. وهي الإضافة الأكبر خلال ربع واحد منذ الربع الثالث من عام 2023.

وتملك شركة إس أل بي، 34.3% من شركة الحفر العربية.

في أوائل عام 2025، كان لدى شركة الحفر العربية 24 منصة حفر من المقرر تجديد عقودها خلال عام 2025، وبهذا التمديد تبقى للشركة عقدان فقط لمنصتا حفر مقرر تجديدها خلال هذا العام.

