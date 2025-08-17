رياح وضباب وموجة حارة على المنطقة الشرقية برشلونة يفتتح مشواره في الدوري الإسباني بفوز على ريال مايوركا بايرن ميونيخ يتوّج بكأس السوبر الألمانية على فريق شتوتجارت الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلّب على وولفرهامبتون برباعية الحفر العربية تمدد عقود 11 منصة حفر برية للغاز لمدة سنة توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول ورياح على عدة مناطق الأفواج الأمنية تقبض على مخالف لتهريبه 57 كيلو قات في عسير جامعة الباحة تعلن مواعيد تسجيل الجداول للفصل الدراسي الأول 1447هـ وظائف شاغرة بشركة أرامكو روان للحفر وظائف شاغرة لدى فروع شركة PARSONS
أعلنت شركة الحفر العربية عن توقيع عقود تمديد لمدة عام واحد لعدد 11 منصة حفر برية للغاز LSTK مع شركة إس أل بي، بقيمة تتراوح بين 15% و20% من إيرادات الشركة للعام المالي 2024.
خلال الربع الثاني من عام 2025، أعلنت الشركة عن تجديد عقود لستة منصات حفر، مما أضاف ما يتجاوز 2.4 مليار ريال إلى حجم سجل أعمالها المستقبلي. وهي الإضافة الأكبر خلال ربع واحد منذ الربع الثالث من عام 2023.
وتملك شركة إس أل بي، 34.3% من شركة الحفر العربية.
في أوائل عام 2025، كان لدى شركة الحفر العربية 24 منصة حفر من المقرر تجديد عقودها خلال عام 2025، وبهذا التمديد تبقى للشركة عقدان فقط لمنصتا حفر مقرر تجديدها خلال هذا العام.