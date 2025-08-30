الحوثيون يقرون بمقتل رئيس حكومتهم ووزراء في غارة إسرائيلية

أعلن الحوثيون اليوم السبت مقتل رئيس حكومتهم (غير المعترف بها دوليًا) أحمد غالب الرهوي، مع عدد من الوزراء، في غارة إسرائيلية يوم الخميس الماضي على صنعاء.

وقال الحوثيون في بيان أن إسرائيل “استهدفت رئيس الحكومة وعددا من الوزراء خلال ورشة عمل اعتيادية كانت تقيمها الحكومة لتقييم نشاطها وأدائها خلال عام من عملها”، في العاصمة صنعاء.

وأضاف البيان أن “عدداً من الوزراء أصيبب بجروح متوسطة وخطيرة، وهم تحت العناية الصحية”، دون أن تحدد عددهم الدقيق.

كما أكد الحوثيون أن “تصريف الأعمال” مستمر، من أجل استمرارية المؤسسات.