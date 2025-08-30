الحوثيون يقرون بمقتل رئيس حكومتهم ووزراء في غارة إسرائيلية إصابة العشرات إثر خروج قطار عن مساره قرب الضبعة بمصر منها مخدرات وأسلحة.. المنافذ الجمركية تسجل 1371 حالة ضبط خلال أسبوع ثوران بركان جبل ليوتوبي لاكي لاكي في إندونيسيا 3 مرات القبض على 4 مقيمين لترويجهم الشبو في نجران القبض على مخالف لتهريبه 75 كيلو قات في جازان بتوجيهات نائب أمير الرياض.. إزالة سوق الإبل في الحائر ضبط 20319 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع الملك سلمان وولي العهد يهنئان الرئيس التركي مقتل رئيس برلمان أوكرانيا السابق
أعلن الحوثيون اليوم السبت مقتل رئيس حكومتهم (غير المعترف بها دوليًا) أحمد غالب الرهوي، مع عدد من الوزراء، في غارة إسرائيلية يوم الخميس الماضي على صنعاء.
وقال الحوثيون في بيان أن إسرائيل “استهدفت رئيس الحكومة وعددا من الوزراء خلال ورشة عمل اعتيادية كانت تقيمها الحكومة لتقييم نشاطها وأدائها خلال عام من عملها”، في العاصمة صنعاء.
وأضاف البيان أن “عدداً من الوزراء أصيبب بجروح متوسطة وخطيرة، وهم تحت العناية الصحية”، دون أن تحدد عددهم الدقيق.
كما أكد الحوثيون أن “تصريف الأعمال” مستمر، من أجل استمرارية المؤسسات.