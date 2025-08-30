Icon

الحوثيون يقرون بمقتل رئيس حكومتهم ووزراء في غارة إسرائيلية Icon إصابة العشرات إثر خروج قطار عن مساره قرب الضبعة بمصر Icon منها مخدرات وأسلحة.. المنافذ الجمركية تسجل 1371 حالة ضبط خلال أسبوع Icon ثوران بركان جبل ليوتوبي لاكي لاكي في إندونيسيا 3 مرات Icon القبض على 4 مقيمين لترويجهم الشبو في نجران Icon القبض على مخالف لتهريبه 75 كيلو قات في جازان Icon بتوجيهات نائب أمير الرياض.. إزالة سوق الإبل في الحائر Icon ضبط 20319 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان الرئيس التركي Icon مقتل رئيس برلمان أوكرانيا السابق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

الحوثيون يقرون بمقتل رئيس حكومتهم ووزراء في غارة إسرائيلية

السبت ٣٠ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٥:٤٣ مساءً
الحوثيون يقرون بمقتل رئيس حكومتهم ووزراء في غارة إسرائيلية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن الحوثيون اليوم السبت مقتل رئيس حكومتهم (غير المعترف بها دوليًا) أحمد غالب الرهوي، مع عدد من الوزراء، في غارة إسرائيلية يوم الخميس الماضي على صنعاء.

وقال الحوثيون في بيان أن إسرائيل “استهدفت رئيس الحكومة وعددا من الوزراء خلال ورشة عمل اعتيادية كانت تقيمها الحكومة لتقييم نشاطها وأدائها خلال عام من عملها”، في العاصمة صنعاء.

قد يهمّك أيضاً
الحوثي يَسْتغلّ مفاوضات الكويت لكسب الوقت رغم عدم التزامه بالهدنة

الحوثي يَسْتغلّ مفاوضات الكويت لكسب الوقت رغم عدم التزامه بالهدنة

اليمن: كل الخيارات مطروحة لمواجهة عدوان الحوثي

اليمن: كل الخيارات مطروحة لمواجهة عدوان الحوثي

وأضاف البيان أن “عدداً من الوزراء أصيبب بجروح متوسطة وخطيرة، وهم تحت العناية الصحية”، دون أن تحدد عددهم الدقيق.

كما أكد الحوثيون أن “تصريف الأعمال” مستمر، من أجل استمرارية المؤسسات.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد