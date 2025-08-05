الخارجية الأسترالية: حل الدولتين أفضل فرصة لتحقيق السلام

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صرّحت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ اليوم، بأن حل الدولتين يمثّل أفضل فرصة واقعية لتحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
وأوضحت الوزيرة في تصريح لهيئة الإذاعة الأسترالية (ABC)، أن الحكومة الفيدرالية تُدرك الحاجة الملحّة للاستجابة للدعوات الدولية المتزايدة بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية.
وبيّنت أن أستراليا تنسّق مع عدد من الدول التي أعلنت التزامها باتخاذ هذا الإجراء قبيل اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر عقده في شهر سبتمبر المقبل، مؤكدةً بأن حل الدولتين لا يزال المسار الأنسب لتحقيق سلام عادل، واستقرار دائم في المنطقة.