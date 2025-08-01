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نجاح باهر لمؤتمر حل الدولتين

الخارجية الفرنسية: سنواصل مع السعودية حشد الدول للاعتراف بفلسطين

الجمعة ١ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١١:٢٩ مساءً
الخارجية الفرنسية: سنواصل مع السعودية حشد الدول للاعتراف بفلسطين
المواطن - فريق التحرير

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أكد متحدث وزارة الخارجية الفرنسية، كريستوف لوموان، أن مؤتمر حل الدولتين بالشراكة مع المملكة حقق نجاحًا باهرًا، وستواصل بلاده مع السعودية حشد الدول للاعتراف بفلسطين.

وأضاف لوموان، في تصريحات إلى قناة الإخبارية: “نشكر المملكة على جهدها في مؤتمر حل الدولتين”، مشيرًا إلى أن الرياض وباريس تناقشان واشنطن بشأن “حل الدولتين”.

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وأوضح أن أمن واستقرار فلسطين أولوية وقضية مهمة لفرنسا، متابعًا: “سنتوجه إلى إعادة بناء فلسطين بعد الاستقرار، وبعد الاعتراف سيكون هناك سفير فلسطيني في باريس”.

وأشار إلى أن دول أوروبية عدة تدرس الاعتراف بفلسطين، لافتًا إلى أن المملكة لعبت دورًا مهمًا في إنجاح مؤتمر حل الدولتين، متابعًا: “بدأنا عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة.. غزة في وضع مريع ولا بد من تقديم المساعدات”.

 

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