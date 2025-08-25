وظائف شاغرة في شركة السودة للتطوير الخزانة الأمريكية تعلن رفع العقوبات المفروضة على سوريا تطبيق هيوماين تشات مشروع سعودي نحو مستقبل عربي رقمي موثوق المحتوى قطار الرياض يستقبل الراكب رقم 100 مليون توضيح من حساب المواطن بشأن التحقق من البيانات ودراسة الأهلية أجواء مطرية وغائمة في نجران تدفع سكان المنطقة للتوافد على المتنزهات القبض على مواطن لنقله 3 مخالفين في جازان جامعة الأميرة نورة تُطلق 3 برامج أكاديمية مستحدثة للدراسات العليا ضبط 3 مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب في تبوك السعودية تُدين استهداف الاحتلال للطواقم الطبية والإعلامية في مجمع ناصر الطبي بقطاع غزة
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم، رفع لوائح العقوبات المفروضة على سوريا، موضحة أن القرار سيدخل حيز التنفيذ بدءًا من يوم غد الثلاثاء.
وذكرت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) أجرى التعديلات اللازمة لشطب العقوبات على سوريا من المدونة الفيدرالية، وفقًا للأمر التنفيذي الصادر في 30 يونيو الماضي بشأن رفع العقوبات عن سوريا.