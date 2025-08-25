الخزانة الأمريكية تعلن رفع العقوبات المفروضة على سوريا

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم، رفع لوائح العقوبات المفروضة على سوريا، موضحة أن القرار سيدخل حيز التنفيذ بدءًا من يوم غد الثلاثاء.

وذكرت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) أجرى التعديلات اللازمة لشطب العقوبات على سوريا من المدونة الفيدرالية، وفقًا للأمر التنفيذي الصادر في 30 يونيو الماضي بشأن رفع العقوبات عن سوريا.