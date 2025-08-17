 الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلّب على وولفرهامبتون برباعية 

فاز فريق مانشستر سيتي على ضيفه وولفرهامبتون بأربعة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي احتضنه اليوم ملعب “الاتحاد” بمدينة مانشستر، ضمن الجولة الأولى من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجّل أهداف مانشستر سيتي المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند في الدقيقتين (34) و(61)، والهولندي تيجاني رايدندرز في الدقيقة (37)، والفرنسي ريان شرقي في الدقيقة (81).