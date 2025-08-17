رياح وضباب وموجة حارة على المنطقة الشرقية برشلونة يفتتح مشواره في الدوري الإسباني بفوز على ريال مايوركا بايرن ميونيخ يتوّج بكأس السوبر الألمانية على فريق شتوتجارت الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلّب على وولفرهامبتون برباعية الحفر العربية تمدد عقود 11 منصة حفر برية للغاز لمدة سنة توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول ورياح على عدة مناطق الأفواج الأمنية تقبض على مخالف لتهريبه 57 كيلو قات في عسير جامعة الباحة تعلن مواعيد تسجيل الجداول للفصل الدراسي الأول 1447هـ وظائف شاغرة بشركة أرامكو روان للحفر وظائف شاغرة لدى فروع شركة PARSONS
فاز فريق مانشستر سيتي على ضيفه وولفرهامبتون بأربعة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي احتضنه اليوم ملعب “الاتحاد” بمدينة مانشستر، ضمن الجولة الأولى من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وسجّل أهداف مانشستر سيتي المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند في الدقيقتين (34) و(61)، والهولندي تيجاني رايدندرز في الدقيقة (37)، والفرنسي ريان شرقي في الدقيقة (81).