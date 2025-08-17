Icon

رياح وضباب وموجة حارة على المنطقة الشرقية Icon برشلونة يفتتح مشواره في الدوري الإسباني بفوز على ريال مايوركا Icon بايرن ميونيخ يتوّج بكأس السوبر الألمانية على فريق شتوتجارت Icon  الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلّب على وولفرهامبتون برباعية  Icon الحفر العربية تمدد عقود 11 منصة حفر برية للغاز لمدة سنة Icon توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول ورياح على عدة مناطق  Icon الأفواج الأمنية تقبض على مخالف لتهريبه 57 كيلو قات في عسير Icon جامعة الباحة تعلن مواعيد تسجيل الجداول للفصل الدراسي الأول 1447هـ Icon وظائف شاغرة بشركة أرامكو روان للحفر Icon وظائف شاغرة لدى فروع شركة PARSONS Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

الرياضة العالمية
حصاد اليوم

 الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلّب على وولفرهامبتون برباعية 

الأحد ١٧ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٩:٤٣ صباحاً
 الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلّب على وولفرهامبتون برباعية 
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

فاز فريق مانشستر سيتي على ضيفه وولفرهامبتون بأربعة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي احتضنه اليوم ملعب “الاتحاد” بمدينة مانشستر، ضمن الجولة الأولى من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجّل أهداف مانشستر سيتي المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند في الدقيقتين (34) و(61)، والهولندي تيجاني رايدندرز في الدقيقة (37)، والفرنسي ريان شرقي في الدقيقة (81).

قد يهمّك أيضاً
التشكيل المتوقع لـ مانشستر سيتي ضد أوراوا

التشكيل المتوقع لـ مانشستر سيتي ضد أوراوا

نجم مان سيتي يُوجه ضربة لـ باريس سان جيرمان

نجم مان سيتي يُوجه ضربة لـ باريس سان جيرمان

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد