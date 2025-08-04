الديوان الملكي: وفاة والدة الأميرة جواهر بنت مساعد آل سعود رئيس وزراء الكويت يغادر نيوم بكين تصدر أعلى مستوى تحذير مع توقع هطول أمطار غزيرة تراجع أسعار النفط وسط قرار أوبك+ بزيادة الإنتاج سلمان للإغاثة يوزّع 405 سلال غذائية في مرجعيون اللبنانية توكلنا يتيح استعراض خدماته من مختلف أنحاء دول العالم القبض على مواطن لترويجه الشبو في الشمالية وظائف شاغرة لدى الشركة السعودية للموانئ وظائف شاغرة في شركة مطارات جدة وظائف شاغرة بشركة طيران الرياض
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
“بيان من الديوان الملكي”
انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحبة السمو الملكي الأميرة جواهر بنت مساعد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود -رحمها الله-، وسيصلى عليها -إن شاء الله- يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 11 / 2 / 1447هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.