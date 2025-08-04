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الديوان الملكي: وفاة والدة الأميرة جواهر بنت مساعد آل سعود

الإثنين ٤ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١١:٠٦ مساءً
الديوان الملكي: وفاة والدة الأميرة جواهر بنت مساعد آل سعود
المواطن - واس

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صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
“بيان من الديوان الملكي”
انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحبة السمو الملكي الأميرة جواهر بنت مساعد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود -رحمها الله-، وسيصلى عليها -إن شاء الله- يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 11 / 2 / 1447هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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