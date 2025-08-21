الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير فهد بن مقرن بن عبدالعزيز آل سعود إيداع مبالغ دعم الحقيبة المدرسية للفصل الدراسي الأول بدء أعمال السجل العقاري في 15 حيًا بالمنطقة الشرقية وحائل انخفاض معدل البطالة بين السعوديات إلى 13% حملة لتعزيز الوعي بأهمية الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية بيع 3 صقور بـ111 ألف ريال في خامس ليالي المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب كامتشاتكا الروسية أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى المساء ارتفاع تكاليف البناء في السعودية بنسبة 0.7%خلال يوليو 2025 السيبراني يحذر: حدثوا أجهزة Apple
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
“بيان من الديوان الملكي ”
انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير / فهد بن مقرن بن عبدالعزيز آل سعود -رحمها الله-، وسيصلى عليها -إن شاء الله- اليوم الخميس الموافق 27 / 2 / 1447هـ، بعد صلاة المغرب في المسجد الحرام بمكة المكرمة.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.