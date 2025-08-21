الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير فهد بن مقرن بن عبدالعزيز آل سعود

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

“بيان من الديوان الملكي ”

انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير / فهد بن مقرن بن عبدالعزيز آل سعود -رحمها الله-، وسيصلى عليها -إن شاء الله- اليوم الخميس الموافق 27 / 2 / 1447هـ، بعد صلاة المغرب في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.