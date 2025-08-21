Icon

الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير فهد بن مقرن بن عبدالعزيز آل سعود Icon إيداع مبالغ دعم الحقيبة المدرسية للفصل الدراسي الأول Icon بدء أعمال السجل العقاري في 15 حيًا بالمنطقة الشرقية وحائل Icon انخفاض معدل البطالة بين السعوديات إلى 13% Icon حملة لتعزيز الوعي بأهمية الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية Icon بيع 3 صقور بـ111 ألف ريال في خامس ليالي المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 Icon زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب كامتشاتكا الروسية Icon أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى المساء Icon ارتفاع تكاليف البناء في السعودية بنسبة 0.7%خلال يوليو 2025 Icon السيبراني يحذر: حدثوا أجهزة Apple Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير فهد بن مقرن بن عبدالعزيز آل سعود

الخميس ٢١ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٢:٤٩ مساءً
الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير فهد بن مقرن بن عبدالعزيز آل سعود
المواطن - واس

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
“بيان من الديوان الملكي ”
انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير / فهد بن مقرن بن عبدالعزيز آل سعود -رحمها الله-، وسيصلى عليها -إن شاء الله- اليوم الخميس الموافق 27 / 2 / 1447هـ، بعد صلاة المغرب في المسجد الحرام بمكة المكرمة.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد