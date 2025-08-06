الذهب يهبط مع جني الأرباح

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انخفضت أسعار الذهب اليوم مع جني المستثمرين للأرباح بعد تسجيل أعلى مستوى في أسبوعين في الجلسة السابقة.
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية (0.1%) عند (3378.12) دولارًا للأوقية (الأونصة)، في حين صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب (0.1%) عند (3436.90) دولارًا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية (0.2%) عند (37.89) دولارًا للأوقية، وصعد البلاتين (0.7%) عند (1329.92) دولارًا.
وانخفض البلاديوم (3%) تقريبًا عند (1140.85) دولارًا، وهو أدنى مستوى له منذ 11 يوليو.