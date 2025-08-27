الرئاسة الفلسطينية: سياسة الاحتلال الإسرائيلي ستدمر كل شيء 

Icon

الأربعاء ٢٧ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٤:٢٧ مساءً
المواطن - فريق التحرير

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن التصعيد الإسرائيلي الخطير في المدن والقرى والمخيمات مدان ومرفوض، وآخره اقتحام قوات الاحتلال لمدينة نابلس منذ فجر اليوم، ومحاصرة البلدة القديمة، واستهداف المواطنين، وإجبارهم على ترك منازلهم، مترافقاً مع استمرار حرب الإبادة والتجويع في قطاع غزة.

وأضاف، أن تصاعد اعتداءات جيش الاحتلال وإرهاب المستوطنين ضد شعبنا تتحمل مسؤوليته الحكومة الإسرائيلية التي إذا استمرت في هذه السياسة فأنها ستدمر كل شيء وستقود المنطقة إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار.

وجدد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، دعوة الإدارة الأميركية إلى تحمل مسؤولياتها والضغط على حكومة الاحتلال لوقف هذه السياسات الخطيرة المخالفة لجميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وإجبارها على وقف الحرب وسياساتها العدوانية.

وقال، إن على المجتمع الدولي التحرك الفوري لمواجهة التحدي الإسرائيلي للشرعية ورفضه الالتزام بالقانون الدولي، وعدم الاكتفاء بسياسة التنديد والاستنكار، وفرض عقوبات تجبر دولة الاحتلال على مراجعة سياساتها التدميرية للمنطقة والعالم.

