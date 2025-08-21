الرئيس المصري يغادر نيوم وولي العهد في مقدمة مودعيه ولي العهد يستقبل الرئيس المصري في قصر نيوم الملك سلمان يوجه بمنح ماهر الدلبحي وسام الملك عبدالعزيز ومكافأة مليون ريال نظير شجاعته إشادة من النقد الدولي بالنمو الكبير لقطاع السياحة ودوره الاقتصادي في السعودية محمية الملك سلمان موطن بيئي مترامي الأطراف تجتمع فيه الطيور المهاجرة والمقيمة السيسي يصل إلى نيوم وولي العهد في مقدمة مستقبليه تحطم مقاتلة أمريكية أثناء مهمة تدريبية محمد بن عبدالرحمن يستقل مركبة ذاتية القيادة في طريقه لزيارة مطار الملك خالد الأفواج الأمنية تحبط تهريب 61,500 قرص ممنوع في جازان الأمن السيبراني تطلق حملة لتعزيز الثقافة السيبرانية تزامنًا مع بداية العام الدراسي
غادر نيوم اليوم، فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.
وكان في مقدمة مودعيه لدى مغادرته مطار خليج نيوم، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.