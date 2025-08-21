الرئيس المصري يغادر نيوم وولي العهد في مقدمة مودعيه

غادر نيوم اليوم، فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

وكان في مقدمة مودعيه لدى مغادرته مطار خليج نيوم، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.