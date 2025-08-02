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صحة وطب‎

الرجال أكثر عرضة للإصابة بمرض الصدفية

السبت ٢ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٩:٣٦ صباحاً
الرجال أكثر عرضة للإصابة بمرض الصدفية
المواطن - فريق التحرير

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أكد الدكتور هيثم آل سنبل، استشاري الجراحة الجلدية بمستشفى الأمير محمد بن عبد العزيز، أن الرجال أكثر عرضة للإصابة بالصدفية، وهو مرض شائع بين من هم دون سن الثلاثين.

وأوضح خلال مداخلة مع قناة الإخبارية أن الصدفية مرض مناعي ذاتي، ينتج عن مهاجمة جهاز المناعة للجلد، مما يؤدي إلى ظهور طفح جلدي.

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وأشار إلى أن نسبة انتشار المرض في المملكة تصل إلى حوالي 5% وفق دراسة أجريت عام 2021، مؤكداً أن الصدفية من الأمراض الشائعة عالمياً.

وأضاف أن 20% من المصابين بالصدفية أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب، بينما 10% منهم معرضون لأمراض القلب والجهاز الوقائي.

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