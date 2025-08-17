Icon

السجل العقاري يبدأ تسجيل 14623 قطعة عقارية في القصيم

الأحد ١٧ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٢:١٧ مساءً
السجل العقاري يبدأ تسجيل 14623 قطعة عقارية في القصيم
المواطن - واس

أعلن السجل العقاري اليوم، بدء استقبال طلبات التسجيل العيني الأول لـ14623 قطعة عقارية في 21 حيًا بمنطقة القصيم.

ويشمل التسجيل 11972 قطعة عقارية بمدينة بريدة في الأحياء التالية: جزء من حي البدور، جزء من حي الدعيسة، جزء من حي ضراس الجنوبية، جزء من حي العقيق، جزء من حي الجديدات، جزء من حي الليوان، جزء من حي البصر، جزء من حي الغماس، جزء من حي غرناطة، جزء من حي المليداء، جزء من حي خب روضان، جزء من حي السعادة، حي المنسي.

كما يشمل التسجيل 1593 قطعة عقارية في مركز قصر بن عقيل في الأحياء التالية: جزء من حي البستان، جزء من حي غرناطة، جزء من حي الريان، جزء من حي النرجس و464 قطعة عقارية في حي الدرة بمحافظة عنيزة إضافة إلى 594 قطعة عقارية بمحافظة رياض الخبراء في الأحياء التالية: حي المهندسين، حي المصيف، حي الصناعية.

ودعا السجل العقاري ملاك العقارات الواقعة في نطاق الأحياء تسجيل عقارتهم قبل نهاية يوم الخميس 20 نوفمبر 2025م، من خلال منصة السجل العقاري www.rer.sa، أو تطبيق السجل العقاري، والتواصل مع مركز خدمة العملاء 199002، للاستفسار عن إجراءات وخطوات التسجيل، حيث يجب على ملاك العقارات تسجيل عقاراتهم خلال الفترة المحددة للاستفادة من خدمات السجل العقاري، وتنفيذ التصرفات العقارية بيسر وسهولة، وتفادي العقوبات والغرامات التي حددها نظام التسجيل العيني للعقار.

وسيصدر السجل العقاري “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، ويتضمن صك تسجيل الملكية الجديد الموقع الجغرافي الدقيق للعقار، وبيانات مالكه وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه، ليكون أساسًا في توثيق الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها، مما يُسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسة له.

