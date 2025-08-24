السجل العقاري يبدأ تسجيل 54062 قطعة عقارية في المنطقة الشرقية وجدة

أعلن السجل العقاري اليوم، عن بدء استقبال طلبات التسجيل العيني الأول لـ 54062 قطعة عقارية في 4 أحياء بمنطقة مكة المكرمة وفي محافظة جدة، و32 حيًا في محافظة الأحساء، و10 أحياء في محافظة الجبيل، و10 أحياء في محافظة رأس تنورة.

وأوضحت الهيئة أن التسجيل في محافظة جدة يشمل جزءًا من حي الشاطئ، وجزءًا من حي الأندلس، وحي الشراع، وحي الأمواج، وفي محافظة الأحساء في أحياء الفيصلية الثاني، والحزام الذهبي، والفيصل، والقادسية، والياسمين، واليرموك، ومحاسن أرامكو الأول، ومحاسن أرامكو الثاني، ومحاسن الثاني، وجزءًا من أم سبعة، وجزءًا من الراشدية الأول، وجزءًا من النزهة، وجزءًا قرطبة، وجزءًا من محيرس، والصناعية، والورود الأول، وجزءًا من الورود الثاني، وجزءًا من منطقة الغويبة الزراعية، وبلدة الجشة، وبلدة الطرف، والإسكان، والخزامى، والروضة، والسهلة، والمجصة، والنخيل، والنزهة، ومجمع الدوائر الحكومية، ومدينة التمور، وهجر الأول، وهجر الثاني، وهجر الرابع، فيما يبدأ التسجيل بمحافظة رأس تنورة في أحياء النعيم، وقرطبة، والزهور، والفيحاء، والروضة، والدانة، والمنتزه، والأندلس، والصناعية الأولى، والصناعية الثانية، في حين يشمل التسجيل الأحياء التالية بمحافظة الجبيل: الجوهرة، والروضة، والربوة، والسلام، والحمراء، والبحر، وغرناطة، وقرطبة، وإشبيلية، والعزيزية.



وأكدت هيئة العقار أنه يجب على ملاك العقارات الواقعة في نطاق الأحياء تسجيل عقارتهم قبل نهاية يوم 27 نوفمبر 2025م، ويمكن التحقق من موقع العقار إذا كان ضمن المناطق المعلنة من خلال منصة السجل العقاري.

ودعا السجل العقاري ملاك العقارات إلى تسجيل عقاراتهم من خلال منصة السجل العقاري https://rer.sa، أو تطبيق السجل العقاري، والتواصل مع مركز خدمة العملاء 199002، للاستفسار عن إجراءات وخطوات التسجيل.

ويجب على ملاك العقارات تسجيل عقاراتهم خلال الفترة المحددة للاستفادة من خدمات السجل العقاري، وتنفيذ التصرفات العقارية بيسر وسهولة، وتفادي العقوبات والغرامات التي حددها نظام التسجيل العيني للعقار.

وأكّد السجل العقاري، أنه يواصل أعماله في تسجيل العقارات في المناطق المستفيدة من السجل العقاري، وذلك ضمن جهوده في زيادة الموثوقية والشفافية في القطاع عبر بناء سجل عقاري شامل لمعلومات العقارات في المملكة، ويكون مرجعية موحدة لجميع بيانات العقارات.

وسيصدر السجل العقاري “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، ويتضمن صك تسجيل الملكية الجديد الموقع الجغرافي الدقيق للعقار، وبيانات مالكه وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه؛ ليكون أساسًا في توثيق الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليه، بما يُسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسة له.

وبينت الهيئة أنه يتم تحديد المناطق العقارية وفقًا لمعايير عدة وانطلاقًا من دور الهيئة العامة للعقار كونها الجهة المختصة بالتسجيل العيني للعقار، ووفقًا لقرار مجلس الوزراء وأحكام نظام التسجيل العيني للعقار، فيما تتولى الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار (السجل العقاري) تنفيذ أعمال إنشاء وإدارة السجل العقاري في المملكة باستخدام التقنيات والبيانات الجيومكانية والتقنيات الحديثة عبر منصة رقمية متكاملة، تُسهم في تعزيز الشفافية والثقة في خدمات وبيانات العقارات.