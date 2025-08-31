Icon

السعودية تترأس فريق العمل العربي للتحضير لمؤتمر المندوبين المفوضين

الأحد ٣١ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٣:٥٤ مساءً
السعودية تترأس فريق العمل العربي للتحضير لمؤتمر المندوبين المفوضين
المواطن - واس

عقد اجتماع فريق العمل العربي للتحضير لمؤتمر المندوبين المفوضين التابع لجامعة الدول العربية برئاسة المملكة؛ الذي يهدف إلى توحيد الجهود وتوافق وجهات النظر ومناقشة القرارات والتوجهات المشتركة، وذلك بالتزامن مع الإعلان عن بدء الأعمال التحضيرية للندوة العالمية لمنظمي الاتصالات (GSR25) التي تستضيفها العاصمة الرياض.

مؤتمر المندوبين المفوضين

وجرى خلال الاجتماع التباحث حول القرارات المتعلقة بكل ما له صلة بمؤتمر المندوبين المفوضين، وبحث ترشح المملكة وترشح الدول العربية للاحتفاظ بمقاعدها في مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات، وعضوية لجنة لوائح الراديو، وغيرها من الجهود الهادفة لتقلد المناصب القيادية في الاتحاد.
وتأتي قيادة المملكة للفريق العربي نتيجة لمكانتها وأدوارها البارزة ومشاركتها الفعالة في صناعة القرار الدولي، وجهودها في دعم مستهدفات الاتحاد الدولي للاتصالات وشريكًا إستراتيجيًا في تنفيذ مخرجاته وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولاعبًا أساسيًا في تعزيز ثقافة الابتكار في مجالات الاتصالات والفضاء والتقنية على المستوى الدولي.

يذكر أن مؤتمر المندوبين المفوضين يعد أعلى سلطة في الاتحاد الدولي للاتصالات – وكالة الأمم المتحدة المتخصصة بالاتصالات وتقنية المعلومات – ويعقد كل أربع سنوات، وتقرر خلاله الدول الأعضاء في الاتحاد الدور المستقبلي للاتحاد ورسم اتجاهاته وأنشطته وتتحدد بذلك قدرة الاتحاد على التأثير في تنمية الاتصالات والتقنية وتوجيهها على الصعيد العالمي.

السعودية اليوم