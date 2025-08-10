السعودية تحصد لقبها الثاني في كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025

نجح الفريق السعودي Twisted Minds في تحقيق إنجاز جديد للمملكة ضمن كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025، بعد أن تمكن من خطف لقب بطولة Call of Duty: Warzone من أمام 21 فريقاً من نخبة فرق العالم في اللعبة الشهيرة.

ورفع فريق Twisted Minds درع البطولة لأول مرة في تاريخ النادي ضمن الحدث العالمي، وحصل على جائزة المركز الأول البالغة 250,000 دولار من إجمالي الجوائز المالية للمنافسات والبالغ مليون دولار. كما أضاف الفريق 1000 نقطة لرصيده في بطولة الأندية وضعته في المركز الخامس في الترتيب العام.

وتصدر فريق Twisted Minds متقدماً على فريق Gentle Mates صاحب الوصافة الحاصل على 750 نقطة في بطولة الأندية ومبلغ 150,000 دولار، وعلى فريق Virtus.pro الذي حلّ في المركز الثالث محققاً 500 نقطة مع حصوله على مبلغ 100,000 دولار.

وكان الفريق السعودي قد دخل للبطولة عبر تصفيات أمريكا الشمالية، محتلاً المركز الرابع في المنطقة، حيث قدّم أداءً قوياً في دور المجموعات بتحقيقه للمركز الثالث، وتأهل إلى النهائي دون الحاجة إلى خوض مرحلة الفرصة الأخيرة. وأبدع الفريق في مرحلة النهائيات إذ نجح في التواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى في 5 مواجهات من أصل 6، وهو ما وضعهم في موقف مميز. ومع ذلك، ومع استهداف بقية الفرق له، لم يحقق Twisted Minds الفوز الذي كان بحاجة إليه ليحصد اللقب إلا في المواجهة العاشرة.

وذهب لقب سوني لأفضل لاعب في البطولة لعضو فريق Twisted Minds رايلي سميث “zSmit” مع حصوله على جائزة قدرها 10,000 دولار. وعلّق سميث عقب تتويجهم باللقب وحصوله على جائزة أفضل لاعب قائلاً: “لقد كان الهدف عندما بدأت باللعب قبل خمس سنوات، هو تحقيق الفوز على أكبر المسارح العالمية، ولا يوجد ما هو أكبر من كأس العالم للرياضات الإلكترونية، هذا هو ما تطمح إليه. أصبحت على يقين بأن هذا الفريق هو أفضل فريق لعبت معه على الإطلاق”.

ومع ختام منافسات بطولتي Tom Clancy’s Rainbow 6 Siege و Call of Duty: Warzone، تستمر منافسات الأسبوع الخامس من بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية مع تبقي بطولة واحدة هي EA Sports FC 25 والتي سيتوج الفائز بها يوم غد.

ويختتم مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة (NGSC2025) أحداث كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025، حيث يعُد الحدث الرئيسي لمؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، ويعتبر منصة حيوية تجمع كبار المسؤولين التنفيذيين وقادة الرياضات التقليدية، والرياضات الإلكترونية، والألعاب، والترفيه، والتكنولوجيا، والأعمال تحت سقف واحد. وصُمم مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة ليكون المنتدى العالمي الرائد الذي تلتقي فيه الألعاب والرياضات الإلكترونية والرياضة والترفيه في الرياض، وهو ملتقى صانعي القرار، ويركز على المستقبل، ويكرس جهوده للتعاون الاستراتيجي الهادف. ولمزيد من المعلومات حول مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة يرجى زيارة: newglobalsportconference.com

ويمكن متابعة أحداث كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025 مباشرةً عبر قنوات البطولة الرسمية على YouTube وTwitch وTikTok. كما يمكن الاطلاع على الجداول الكاملة والوسائط الإعلامية عبر الموقع الرسمي للبطولة esportsworldcup.com.