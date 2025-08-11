السعودية ترحب بإعلان أستراليا عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية

ملك الأردن يغادر نيوم وولي العهد في مقدمة مودعيه إنذار أحمر في جازان.. أمطار وصواعق وسيول ولي العهد يستقبل ملك الأردن ويستعرضان العلاقات الأخوية وعددًا من الموضوعات ملك الأردن يصل نيوم وولي العهد في مقدمة مستقبليه الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس تشاد مزرعة فرنسية تبيع جميع صقورها خلال 5 أيام في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 القبض على 9 مخالفين لتهريبهم 216 كيلو قات في عسير أسعار الغاز الطبيعي في الصين مرشحة للتراجع قصف إسرائيلي يستهدف خيمة صحافيين في غزة ما شروط صرف الدفعة الواحدة لدى التأمينات؟
أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بإعلان أستراليا عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وإعلان نيوزيلندا دراستها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وتشيد المملكة بالإجماع الدولي الداعم لمسار تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكدت المملكة أن المرحلة الحالية تحتم على محبي السلام الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ودعم جهود وقف الحرب التي طال أمدها، خاصةً في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.