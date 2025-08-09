السعودية ترحب بإعلان التوصل إلى اتفاق سلام بين أرمينيا وأذربيجان

بيع صقرين بـ 180 ألف ريال في الليلة الأولى لمنصة المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 وظائف شاغرة بـ مركز أرامكو الطبي وظائف شاغرة في مجموعة الفطيم وظائف شاغرة لدى متاجر الرقيب وظائف شاغرة بفروع شركة الخزف وظائف شاغرة في العليان القابضة وظائف شاغرة لدى شركة الفنار مشهد بديع.. ضباب الباحة يلف سفوح الجبال ويجذب الزوار أكثر من 60 مليون زائر للحرمين الشريفين خلال شهر محرم 1447 سلمان للإغاثة يوزّع 345 كرتون تمر للنازحين من السويداء إلى درعا
أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بإعلان التوصل إلى اتفاق سلام بين جمهورية أرمينيا وجمهورية أذربيجان، مشيدةً برعاية الولايات المتحدة الأمريكية لهذا الاتفاق.
وعبرت الوزارة عن تطلع المملكة بأن يشكل هذا الاتفاق بداية مرحلة جديدة من التفاهم والتعاون وترسيخ الأمن والاستقرار بين أرمينيا وأذربيجان، بما يخدم مصلحة شعبي البلدين، ومنطقة القوقاز.