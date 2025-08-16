السعودية ترحب بقمة ألاسكا وتدعم جميع الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة الروسية – الأوكرانية خدمة حفظ الأمتعة تسهل الحركة للمعتمرين والزوار داخل المسجد الحرام القبض على 13 مخالفًا لتهريبهم 260 كيلو قات في جازان الأمطار الصيفية تنعش طبيعة الباحة وتحولها إلى لوحات فنية القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 185 كيلو حشيش في جازان العدل تطلق خدمات مركز الترجمة الموحد عبر منصة تقاضي الإلكترونية مزرعة أرينو الإسبانية تبيع جميع صقورها في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 علامة الخريف ودليل المسافرين.. أسباب اهتمام العرب التاريخي بنجم سهيل المرور يكشف عن غرامة عدم إعطاء أفضلية للمشاة القبض على 3 مقيمين لترويجهم الإمفيتامين في جدة
أعربت وزارة الخارجية عن دعم المملكة لجميع الجهود الدبلوماسية الرامية إلى حل الأزمة (الروسية – الأوكرانية) بالطرق السلمية والوصول إلى السلام بين البلدين الصديقين.
وقالت الوزارة في بيان: “وإذ ترحب المملكة في هذا الشأن بقمة “ألاسكا” التي جمعت فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترمب، وفخامة رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، لتؤكد دعمها المستمر لمسار الحوار الدبلوماسي سبيلًا لحل الخلافات والنزاعات الدولية”.