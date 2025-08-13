السعودية ترسّخ موقعها الريادي في الصحة العالمية بإنجازات بحثية وتصنيفات دولية

شؤون الحرمين: التزموا بالزي اللائق عند زيارة المسجد الحرام الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في المناهج الدراسية وتدشين 120 مدرسة جديدة ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من رئيس كوريا السعودية تدين بأشد العبارات تصريحات نتنياهو حيال ما يسمى رؤية إسرائيل الكبرى مزرعة سعودية تبيع كامل معروضها في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 الرئيس التنفيذي لطيران ناس يتصدر غلاف فوربس في أغسطس عبدالعزيز بن سعود يتابع سير العمل في وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية حقوق المستهلكين عند شراء الذهب في الأسواق صندوق الاستثمارات العامة يواصل خلال 2024 قيادة التحول في الاقتصاد السعودي بنمو 19% في أصوله المُدارة مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى (10763.45) نقطة
أكدت وزارة الصحة أن المنظومة الصحية الوطنية أثبتت حضورها على الساحة الدولية من خلال إنجازات نوعية أبرزها اعتماد 16 مدينة صحية، منها مدينتا جدة والمدينة المنورة اللتان تُعدّان أول مدينتين صحيتين مليونيتين في الشرق الأوسط، وفق معايير منظمة الصحة العالمية، مما يجسّد نجاح الوزارة ممثلةً ببرنامج المدن الصحية في تعزيز جودة الحياة، بالشراكة مع مختلف الجهات الحكومية والمجتمعية، من خلال تطبيق أكثر من 80 معيارًا دوليًّا موزعًا على 9 محاور رئيسية تغطي مجالات الصحة والتنمية والاستدامة.
وحققت المملكة تقدمًا بارزًا في مجال البحث العلمي والابتكار الطبي؛ إذ صُنفت دراسة أجراها مستشفى الملك فيصل التخصصي حول زراعة الكبد باستخدام الروبوت ضمن قائمة أعلى 10 أبحاث مؤثرة عالميًّا لعام 2024م، وفق الجمعية الأمريكية لزراعة الأعضاء، وأُدرجت 7 مستشفيات سعودية في قائمة “براند فاينانس” لأفضل 250 مستشفى في العالم لعام 2025م، ما يجسّد قوة البنية التحتية الصحية وقدرتها التنافسية عالميًّا، وانعكاس ذلك على جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
وأوضحت “الصحة” أن هذه المنجزات تجسد مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال محور “مجتمع حيوي” في تحسين جودة الحياة، ومحور “اقتصاد مزدهر” في دعم الابتكار والبحث العلمي، مؤكدةً أن ما تحقق هو ثمرة تكامل الجهود بين المنظومة الصحية ومختلف القطاعات، لترسيخ موقع المملكة محورًا إقليميًا ووجهة عالمية في الرعاية الصحية المتقدمة.