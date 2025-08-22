خطوات استخراج إذن إصلاح المركبات عبر أبشر السعودية تعرب عن قلقها البالغ في ضوء تقرير (IPC) وإعلان المجاعة رسميًا في قطاع غزة أم القرى نشرت اللائحة التنفيذية.. معايير تطبيق رسوم الأراضي البيضاء وضوابط الإعفاء جوجل تطلق وضع البحث بالذكاء الاصطناعي في الدول العربية فضل كلمة التوحيد لا إله إلا الله في خطبة الجمعة بالمسجد النبوي خطيب المسجد الحرام: اجمعوا بين الاستخارة والاستشارة ليكمل عملكم ويتم أمطار ورياح شديدة وبرد على منطقة نجران حتى المساء علماء يطوّرون مادة أسمنتية تساعد في تبريد المباني نسك عمرة تُمكّن المعتمر القادم من الخارج من إدارة جميع خدماته بنفسه مشاريع تعدينية بـ180 مليار دولار قيد الدراسة أو التنفيذ في السعودية
أعربت وزارة الخارجية عن قلق المملكة البالغ، في ضوء تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، وإعلان حالة المجاعة رسميًا في قطاع غزة، وإدانتها لجرائم الإبادة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين العزل.
وقالت الوزارة في بيان: “المملكة تؤكد أن تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة نتيجة مباشرة لغياب آليات الردع والمحاسبة أمام جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتكررة، وستظل وصمة عار في جبين المجتمع الدولي، وفي مقدمته الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، ما لم يسارع بالتدخل الفوري لإنهاء المجاعة ووقف حرب الإبادة والجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الشقيق”.