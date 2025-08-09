Icon

شاشات ذكية لخدمة المعتمرين بداية من دخول المسجد الحرام وحتى التحلل Icon تل المركوز.. معلم جغرافي وتاريخي بارز في صحراء الشمالية Icon إخماد حريق في خزاني وقود بمصنع بالرياض Icon السعودية تعزي لبنان في وفاة وإصابة عدد من أفراد الجيش أثناء أداء مهامهم Icon سلمان للإغاثة يوزّع 698 بطانية للنازحين في درعا Icon السياحة توضح سياسة تسجيل الدخول في مرافق الضيافة: الساعات المفقودة تقع على مسؤولية النزيل Icon أظرف النيكوتين تهدد بجلطات القلب Icon فهد بن سلطان يدشّن ويضع حجر أساس 48 مشروعًا تنمويًا بأكثر من 4.4 مليارات ريال غدًا Icon أمطار وصواعق على العاصمة المقدسة حتى التاسعة مساء Icon مليون مهاجر غادروا أميركا طوعًا منذ تنصيب ترامب Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم

السعودية تعزي لبنان في وفاة وإصابة عدد من أفراد الجيش أثناء أداء مهامهم

السبت ٩ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٢٦ مساءً
السعودية تعزي لبنان في وفاة وإصابة عدد من أفراد الجيش أثناء أداء مهامهم
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازي المملكة العربية السعودية للجمهورية اللبنانية الشقيقة جراء وفاة وإصابة عددٍ من أفراد الجيش اللبناني أثناء أداء مهامهم في جنوب لبنان.

وعبّرت المملكة عن تعازيها ومواساتها لذوي الضحايا، وتضامنها مع لبنان حكومةً وشعبًا، مشيدةً بالجهود التي يبذلها الجيش لبسط سيادة الحكومة اللبنانية على أراضي البلاد كافة بما يضمن أمنها واستقرارها، ويسهم في ازدهار لبنان وشعبه الشقيق.

قد يهمّك أيضاً
أهداف مشبوهة.. سفارة لبنان بطهران تلغي تختيم جوازات الإيرانيين

أهداف مشبوهة.. سفارة لبنان بطهران تلغي تختيم جوازات الإيرانيين

الجيش اللبناني والداخلية يناشدان البقاء في البيوت

الجيش اللبناني والداخلية يناشدان البقاء في البيوت

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد