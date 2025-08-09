شاشات ذكية لخدمة المعتمرين بداية من دخول المسجد الحرام وحتى التحلل تل المركوز.. معلم جغرافي وتاريخي بارز في صحراء الشمالية إخماد حريق في خزاني وقود بمصنع بالرياض السعودية تعزي لبنان في وفاة وإصابة عدد من أفراد الجيش أثناء أداء مهامهم سلمان للإغاثة يوزّع 698 بطانية للنازحين في درعا السياحة توضح سياسة تسجيل الدخول في مرافق الضيافة: الساعات المفقودة تقع على مسؤولية النزيل أظرف النيكوتين تهدد بجلطات القلب فهد بن سلطان يدشّن ويضع حجر أساس 48 مشروعًا تنمويًا بأكثر من 4.4 مليارات ريال غدًا أمطار وصواعق على العاصمة المقدسة حتى التاسعة مساء مليون مهاجر غادروا أميركا طوعًا منذ تنصيب ترامب
أعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازي المملكة العربية السعودية للجمهورية اللبنانية الشقيقة جراء وفاة وإصابة عددٍ من أفراد الجيش اللبناني أثناء أداء مهامهم في جنوب لبنان.
وعبّرت المملكة عن تعازيها ومواساتها لذوي الضحايا، وتضامنها مع لبنان حكومةً وشعبًا، مشيدةً بالجهود التي يبذلها الجيش لبسط سيادة الحكومة اللبنانية على أراضي البلاد كافة بما يضمن أمنها واستقرارها، ويسهم في ازدهار لبنان وشعبه الشقيق.