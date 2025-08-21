Icon

السعودية تُدين إمعان سلطات الاحتلال في جرائمها بحقّ الشعب الفلسطيني وأرضه المحتلة

الخميس ٢١ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٢:٣٠ مساءً
السعودية تُدين إمعان سلطات الاحتلال في جرائمها بحقّ الشعب الفلسطيني وأرضه المحتلة
المواطن - واس

أدانت المملكة العربية السعودية بأشدّ العبارات إمعان سلطات الاحتلال الإسرائيلي في جرائمها بحقّ الشعب الفلسطيني الشقيق وأرضه المحتلة، ومحاولاتها المستمرة تهجيره ومنع تجسيد دولته المستقلة؛ بما في ذلك شروعها في التوسع في بناء مستوطنات في محيط القدس المحتلة، وتوسيع عملياتها وعدوانها بما يرقى لأن يكون جرائم إبادة ضد المدنيين العزل في قطاع غزة.

وأكّدت المملكة أن هذه الخطوات تُعدّ انتهاكاتٍ جسيمة للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وأن المضي في تنفيذ المخططات الإسرائيلية الخطيرة، واستمرار جرائم سلطات وقوات الاحتلال الإسرائيلي دون رادع، لها انعكاس كبير على أمن واستقرار المنطقة، وتهدد شرعية النظام الدولي.

