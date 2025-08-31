Icon

في أحدث تصعيد تشهده الحرب الدائرة منذ عامين

السودان يتهم الدعم السريع بشن هجوم دموي على منشآت نفطية

الأحد ٣١ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٧:٠٢ مساءً
السودان يتهم الدعم السريع بشن هجوم دموي على منشآت نفطية
المواطن - فريق التحرير

اتهمت الحكومة السودانية قوات الدعم السريع بشن هجوم وصفته بـ”الدموي” على منشآت نفطية مهمة لتصدير النفط الخام من جنوب السودان المتاخمة، في أحدث تصعيد تشهده الحرب الدائرة منذ عامين.

وأوضحت وزارة الخارجية السوداني في بيان إن الهجوم الذي شنته قوات الدعم السريع حول حقول هجليج النفطية أمس السبت، “أسفر عن مقتل وإصابة عدد من العمال المدنيين”، فيما لم تقدم الوزارة مزيداً من التفاصيل بشأن حجم الخسائر البشرية أو الأضرار.

وأضافت الخارجية السودانية، أن “الحكومة السودانية قد تضطر إلى تعليق العمليات في الحقل، لأسباب أمنية، وإجلاء الموظفين لحماية أرواحهم”.

هجوم دموي على منشآت نفطية

يذكر أن حقول هجليج، الخاضعة لإدارة السودان، تقع في منطقة حدودية كانت محل نزاع مع جنوب السودان في وقت سابق.

في سياق آخر، أعلنت “شبكة أطباء السودان”، اليوم الأحد، مقتل 7 أشخاص وإصابة 71 اخزين جراء قصف مدفعي لقوات الدعم السريع على مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور غربي السودان.

وأفادت الشبكة الطبية المستقلة في بيان، أن “قوات الدعم السريع قصفت مساء أمس أحياءً بمدينة الفاشر ما أدى إلى مقتل 7 أشخاص وإصابة 71 آخرين”.

وقالت الشبكة إن ما يجري في الفاشر “هو إبادة متكاملة الأركان، بقصف وحصار وتجويع ممنهج لسكان المدينة”. وطالبت المجتمع الدولي والسلطات المحلية بـ”تحرك عاجل وفوري لوقف القصف وفتح ممرات إنسانية آمنة”.

