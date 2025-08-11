Icon

اعتراف دوليّ وريادة عالمية تتويجًا لجهود السعودية في حماية الطيور المهاجرة Icon السوق المالية تستطلع آراء العموم حيال إتاحة طرح صناديق الاستثمار التمويلية Icon القبض على مقيمين لارتكابهما مخالفة التفحيط بالرياض Icon ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الموسميّة في باكستان إلى 312 قتيلًا Icon ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من رئيس فلسطين Icon كود مشاريع البنية التحتية يحدد أوقات العمل المسموح بها داخل المناطق السكنية Icon القبض على مروج الحشيش والإمفيتامين في تبوك Icon السعودية ترحب بإعلان أستراليا عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية Icon ملك الأردن يغادر نيوم وولي العهد في مقدمة مودعيه Icon إنذار أحمر في جازان.. أمطار وصواعق وسيول  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
السوق
حصاد اليوم

السوق المالية تستطلع آراء العموم حيال إتاحة طرح صناديق الاستثمار التمويلية

الإثنين ١١ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٩:٠٠ مساءً
السوق المالية تستطلع آراء العموم حيال إتاحة طرح صناديق الاستثمار التمويلية
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

دعت هيئة السوق المالية عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية لإبداء مرئياتهم حيال تمكين المستثمرين في السوق المالية من الاستثمار في صناديق الاستثمار التمويلية بعد أن كانت تطرح طرحًا خاصًّا من خلال الإطار التنظيمي لصناديق الاستثمار التمويلية، وذلك لمدة 30 يومًا تقويميًّا تنتهي بتاريخ 18 / 03 / 1447هـ الموافق 10 / 09 / 2025م.

الإطار التنظيمي لصناديق الاستثمار التمويلية

ويهدف المشروع المقترح إلى تطوير الإطار التنظيمي لصناديق الاستثمار التمويلية، وإتاحة منتجات جديدة في السوق المالية السعودية من خلال السماح لصناديق الاستثمار التي تؤسس لغرض مزاولة أنشطة التمويل المباشر وغير المباشر بطرح وحداتها طرحًا عامًّا؛ مما يسهم في توفير قناة تمويلية إضافية تدعم نمو الاقتصاد وتلبي الاحتياجات التمويلية له، وتمكين نمو صناعة إدارة الأصول وزيادة إجمالي الأصول المدارة وتنويع الأصول الاستثمارية المتاحة لعموم المستثمرين في السوق المالية السعودية.

قد يهمّك أيضاً
أكوا باور تبدأ التشغيل لشركة رابغ 3 لتحلية المياه

أكوا باور تبدأ التشغيل لشركة رابغ 3 لتحلية المياه

هذه أبرز تعديلات لائحة أعمال الأوراق المالية

هذه أبرز تعديلات لائحة أعمال الأوراق المالية

وسيسهم المشروع حال اعتماده في زيادة الزخم والنمو المتسارع في حجم الأصول المدارة لصناديق الاستثمار التمويلية، إذ تبلغ القيمة الإجمالية لصناديق التمويل الخاصة نحو 2.8 مليار ريال بنهاية العام الماضي 2024م.

خيارات تمويلية

وتأتي إتاحة هذا النوع من التمويل ليفتح خيارات تمويلية بشروط أكثر تنوعًا، إضافة إلى أنه يمكّن من جمع اشتراكات كافية لتغطية حجم الصندوق؛ مما يتيح لمدير الصندوق من تأسيس صناديق بأصول أكبر تمكّنها من تنويع محفظتها التمويلية بما يقلل من مستوى المخاطر في الصندوق.

وأكدت هيئة السوق المالية أن ملاحظات المهتمين والمعنيين من الأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص والجهات الخاضعة لإشراف الهيئة؛ ستكون محل عناية ودراسة، بغرض اعتماد الصيغة النهائية للمشروع، الذي بدوره سيسهم في تحقيق هدف التحسين والتطوير للبيئة التنظيمية، ويمكن إبداء الملاحظات والاطلاع على المشروع عبر الرابط الإلكتروني التالي: هنا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد