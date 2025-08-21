Icon

أخبار رئيسية
السيسي يصل إلى نيوم وولي العهد في مقدمة مستقبليه

الخميس ٢١ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٦:٠٥ مساءً
السيسي يصل إلى نيوم وولي العهد في مقدمة مستقبليه
المواطن - واس

وصل إلى نيوم، اليوم، فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، في زيارة خاصة للمملكة.

وكان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله مطار خليج نيوم، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

