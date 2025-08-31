Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

الشؤون الإسلامية تكشف حالتي اختلاس كهرباء من مساجد بمحافظة الشماسية

الأحد ٣١ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٣٧ مساءً
المواطن - فريق التحرير

تمكنت الفرق الرقابية بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد من كشف حالتي اختلاس كهرباء من عدادات مسجدين بمحافظة الشماسية بمنطقة القصيم.

في الحالة الأولى، كشفت الفرق الميدانية اختلاساً للكهرباء من عداد جامع يقع على الطريق السريع، حيث جرى سحب التيار عبر كيبل كهربائي بعد حفر الإسفلت ودفنه داخله، ثم توصيله إلى (9) غرف ودورات مياه ومطبخ يسكن بها ما لا يقل عن (34) عاملاً، وتم تجهيزها بالمكيفات والإنارة والأجهزة الكهربائية، إضافة إلى تشغيل غطاس على بئر لضخ المياه إلى خزانات وبرك مائية ومزرعة كبيرة مجاورة للمسجد.

اختلاس كهرباء من مساجد الشماسية

وفي الحالة الثانية، تم كشف اختلاس للتيار الكهربائي من أحد المساجد، حيث جرى توصيل الكهرباء إلى دينموات مياه تعمل على ضخ المياه لري النخيل الممتدة على مساحات واسعة داخل المزرعة.

وأكدت الوزارة أن الفرق الرقابية باشرت الواقعتين على الفور، وقامت بإزالة الاختلاس مباشرة، ورفعت التقارير اللازمة للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحق المختلسين، ومحاسبتهم على كامل الاستهلاك الذي تم اختلاسه، مشددة على أنها لن تتهاون مع أي تعديات على بيوت الله ومرافقها.

ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي تجاوزات أو تعديات تمس بيوت الله عبر الرقم الموحد للوزارة (1933).

