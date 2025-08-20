Icon

الشؤون الدينية تسلّم كبار المطوفين الرخصة الأولى عبر تطبيق توكلنا لتعزيز الخدمات Icon توضيح من التأمينات بشأن استبعاد المشترك غير السعودي Icon مواطن ينقذ شابًا من داخل مركبة محترقة بالرياض Icon التوازن الرقمي للأطفال يبدأ من القدوة الأسرية Icon نيجيريا.. ارتفاع ضحايا هجوم كاتسينا إلى 50 قتيلًا واختطاف العشرات Icon علماء يكتشفون فيروسًا يقضي على مسببات الالتهاب الرئوي Icon طرق وقاية أشجار الحمضيات من الحشرة القشرية Icon وزارة الداخلية تقيم معرض الذكاء الاصطناعي في خدمة الإنسان بالرياض Icon إتاحة التقديم المباشر على تأشيرة العمرة من خارج السعودية Icon القبض على مروج الشبو في الشرقية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
خطوة متطورة في ظل الحراك التقني الذي تشهده الرئاسة

الشؤون الدينية تسلّم كبار المطوفين الرخصة الأولى عبر تطبيق توكلنا لتعزيز الخدمات

الأربعاء ٢٠ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١١:٤٤ مساءً
الشؤون الدينية تسلّم كبار المطوفين الرخصة الأولى عبر تطبيق توكلنا لتعزيز الخدمات
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

سلّمت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم، كبار المطوفين في المسجد الحرام الرخصة الأولى المعتمدة لتطويف الطائفين الراغبين بتطويفهم عبر التطبيق الوطني الشامل “توكلنا”.

خطوة تطويرية

وتأتي هذه الخطوة المتطورة في ظل الحراك التقني والتطوير النوعي الذي تشهده الرئاسة هذا الموسم بدعم ورعاية من القيادة الحكيمة وبتوجيه ومتابعة مباشرة من رئيس الشؤون الدينية الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الذي يعمل مع الكفاءات والكوادر الوطنية يدًا بيد لتعزيز دور رئاسة الشؤون الدينية في تهيئة بيئة تعبدية بأعلى معايير الجودة وبأرقى التقنيات الحديثة.

قد يهمّك أيضاً
توكلنا: يحق لكل مستفيد تصريح عمرة واحد خلال رمضان

توكلنا: يحق لكل مستفيد تصريح عمرة واحد خلال رمضان

الطيران المدني: تطبيق توكلنا شرط أساسي لدخول المطارات وصعود الطائرات

الطيران المدني: تطبيق توكلنا شرط أساسي لدخول المطارات وصعود الطائرات

وأوضح مساعد رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام، بدر بن صالح آل الشيخ، أن إقدام الرئاسة على تفعيل هذه المبادرة يعكس أثر الجهود المبذولة والمخرجات الملموسة والمستهدفات المرسومة على خارطة إستراتيجيات الرئاسة وخططها الموسمية والعامة لتيسير أداء النسك والشعائر، بما يعزز الدور الريادي للمملكة في خدمة الإسلام والمسلمين وجميع القاصدين، ويتواءم مع برامج وأهداف رؤية المملكة 2030، منوهًا بأن تسليم الرخصة لكبار المطوفين عبر تطبيق (توكلنا) امتداد واستمرار نحو تعزيز التعاون بين جميع الجهات المعنية بتقديم الخدمة لضيوف الرحمن.

وأفاد بأن الرئاسة تعمل على المُضي قدمًا في تيسير وتسهيل خدماتها من خلال الابتكارات الرقمية التي تفعّل من خلالها حزمة من برامجها الإثرائية ومبادراتها النوعية، وتنشر الهدايات للعالمين بقيم وسطية وسماحة إسلامية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد