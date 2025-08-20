الشؤون الدينية تسلّم كبار المطوفين الرخصة الأولى عبر تطبيق توكلنا لتعزيز الخدمات

سلّمت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم، كبار المطوفين في المسجد الحرام الرخصة الأولى المعتمدة لتطويف الطائفين الراغبين بتطويفهم عبر التطبيق الوطني الشامل “توكلنا”.

خطوة تطويرية

وتأتي هذه الخطوة المتطورة في ظل الحراك التقني والتطوير النوعي الذي تشهده الرئاسة هذا الموسم بدعم ورعاية من القيادة الحكيمة وبتوجيه ومتابعة مباشرة من رئيس الشؤون الدينية الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الذي يعمل مع الكفاءات والكوادر الوطنية يدًا بيد لتعزيز دور رئاسة الشؤون الدينية في تهيئة بيئة تعبدية بأعلى معايير الجودة وبأرقى التقنيات الحديثة.

وأوضح مساعد رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام، بدر بن صالح آل الشيخ، أن إقدام الرئاسة على تفعيل هذه المبادرة يعكس أثر الجهود المبذولة والمخرجات الملموسة والمستهدفات المرسومة على خارطة إستراتيجيات الرئاسة وخططها الموسمية والعامة لتيسير أداء النسك والشعائر، بما يعزز الدور الريادي للمملكة في خدمة الإسلام والمسلمين وجميع القاصدين، ويتواءم مع برامج وأهداف رؤية المملكة 2030، منوهًا بأن تسليم الرخصة لكبار المطوفين عبر تطبيق (توكلنا) امتداد واستمرار نحو تعزيز التعاون بين جميع الجهات المعنية بتقديم الخدمة لضيوف الرحمن.

وأفاد بأن الرئاسة تعمل على المُضي قدمًا في تيسير وتسهيل خدماتها من خلال الابتكارات الرقمية التي تفعّل من خلالها حزمة من برامجها الإثرائية ومبادراتها النوعية، وتنشر الهدايات للعالمين بقيم وسطية وسماحة إسلامية.