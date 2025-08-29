Icon

الشرع لأهالي حمص: أنا صهركم.. ديروا بالكم علينا

الجمعة ٢٩ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٨:٢١ مساءً
الشرع لأهالي حمص: أنا صهركم.. ديروا بالكم علينا
المواطن - فريق التحرير

تفقد الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الجمعة، محافظات حمص وحماة، في أول زيارة رسمية له لهذه المدن، منذ توليه منصبه عقب انهيار نظام بشار الأسد.

كما مازح الشرع الحمصيين بقوله: ديروا بالكم علينا أنا صهركم.

وبحسب وسائل إعلام سورية، افتتح الشرع خلال زيارته إلى مدينة حمص عددا من المشاريع التنموية.

كما وضع حجر الأساس لمشاريع ضخمة تحت اسم دار السلام، في خطوة تهدف إلى تسريع عجلة التعافي الاقتصادي وتضميد جراح سنوات الحرب.

