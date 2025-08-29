سفارة السعودية في إندونيسيا: احذروا الاقتراب من أماكن التظاهرات والاحتجاجات القبض على شخص لترويجه 8 كيلو قات في جازان الشرع لأهالي حمص: أنا صهركم.. ديروا بالكم علينا أمانة الرياض ترصد 12918 وحدة مخالفة لتقسيم الوحدات التأجيرية خلال 1187 جولة رقابية مدير عام معهد العاصمة النموذجي يشهد انطلاق العام الدراسي ١٤٤٧هـ بالمعهد أمطار غزيرة على المدينة المنورة حتى التاسعة مساء إخلاء طبي لمواطنة في حالة حرجة من القاهرة إلى السعودية مايكروسوفت تطلق أول نماذج الذكاء الاصطناعي المطورة داخليًا ما الطائر الوحيد الذي يستوطن السعودية دون غيرها؟ جثة في حقيبة بألمانيا تثير الذعر
تفقد الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الجمعة، محافظات حمص وحماة، في أول زيارة رسمية له لهذه المدن، منذ توليه منصبه عقب انهيار نظام بشار الأسد.
كما مازح الشرع الحمصيين بقوله: ديروا بالكم علينا أنا صهركم.
وبحسب وسائل إعلام سورية، افتتح الشرع خلال زيارته إلى مدينة حمص عددا من المشاريع التنموية.
كما وضع حجر الأساس لمشاريع ضخمة تحت اسم دار السلام، في خطوة تهدف إلى تسريع عجلة التعافي الاقتصادي وتضميد جراح سنوات الحرب.