السبت ٩ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٢:٣٣ مساءً
الشمّام يُحلّي صيف السعودية بإنتاج وفير يتجاوز 63 ألف طن سنويًا
المواطن - واس

استقبلت الأسواق المحلية في مختلف مناطق المملكة، أصنافًا متنوعة من فاكهة الشمام، تزامنًا مع موسم الصيف الذي يشهد إنتاجًا غزيرًا من الفاكهة الصيفية المفضّلة لدى قطاع عريض من المستهلكين، حيث يجد الشمام إقبالًا كبيرًا منهم خلال الموسم، بوصفه أبرز المنتجات الوطنية، ويتجاوز إجمالي إنتاجه في المملكة (63.1) ألف طن.

وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن استخدام التقنيات الحديثة في زراعة وإنتاج الشمام، أسهم في رفع الإنتاج والإنتاجية، وتحسين جودة الأصناف المتنوعة، مما انعكس على زيادة دخول المزارعين والمنتجين المحليين، وحقق أثرًا اقتصاديًا ملموسًا، إلى جانب توفير منتجات نوعية عالية الجودة، تُعزز استدامة الأمن الغذائي في المملكة.

وأشارت الوزارة إلى أن مناطق الرياض، والقصيم، والمدينة المنورة، وحائل، ونجران تشهد إنتاج أصناف متنوعة من الشمام، من أبرزها، شمام الكناري، داليا هجين، عسلي، جولن بيل، وغيرها من الأصناف التي تُعزز وفرة المحصول وتنوعه.

وتواصل الوزارة جهودها لدعم الإنتاج المحلي من المحاصيل الزراعية، من خلال برامج تستهدف تمكين المزارعين، وتوفير وسائل الإنتاج، إلى جانب التأهيل والتدريب على أحدث الممارسات والتقنيات الزراعية، وتقديم الدعم المالي للقطاعات الإنتاجية الحيوية، بما يحقق تنمية واستدامة القطاع الزراعي.

