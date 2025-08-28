Icon

اقتران القمر مع المريخ في سماء الشمالية Icon اختلاس كهرباء من مسجد في القويعية Icon فيصل بن فرحان يصل إلى ألمانيا في زيارة رسمية Icon صدور نتائج أهلية حساب المواطن للدورة الـ 94 Icon الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار وينخفض مقابل اليورو Icon رصد بقع شمسية عملاقة من سماء عرعر Icon جَدَاد النخيل في المدينة المنورة.. آخر مراحل جني التمور Icon جماهير النصر.. سور عالٍ لا يُخترق Icon مشاهد البرق والشلالات تزيّن سماء الباحة وطبيعتها Icon شرطة الرياض تباشر بلاغ امرأة تعرضت لاعتداء من رجلين و4 نساء Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

الشيخ السند يتفقد فرع الرئاسة في مكة المكرمة ويستقبل المواطنين

الخميس ٢٨ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١١:٠١ صباحاً
الشيخ السند يتفقد فرع الرئاسة في مكة المكرمة ويستقبل المواطنين
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تفقد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، اليوم الأربعاء فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة.

وخلال الزيارة اطلع الشيخ السند على مبنى الفرع ومرافقه، واستقبل عددًا من المواطنين واستمع لمتطلباتهم واقتراحاتهم.

قد يهمّك أيضاً
الشيخ السند: الأراجيف مطيَّة الأعداء في إفساد حال الناس

الشيخ السند: الأراجيف مطيَّة الأعداء في إفساد حال الناس

السند يطلق صفحة الأمن السيبراني على البوابة الداخلية للهيئات

السند يطلق صفحة الأمن السيبراني على البوابة الداخلية للهيئات

وفي نهاية جولته وجه الشيخ السند الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-، على ما تلقاه الرئاسة العامة منهما من دعم واهتمام.

كما وجه شكره لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، ولنائبه الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، على ما يجده فرع الرئاسة العامة من اهتمام ودعم من سموهما.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد