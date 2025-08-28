الشيخ السند يتفقد فرع الرئاسة في مكة المكرمة ويستقبل المواطنين

تفقد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، اليوم الأربعاء فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة.

وخلال الزيارة اطلع الشيخ السند على مبنى الفرع ومرافقه، واستقبل عددًا من المواطنين واستمع لمتطلباتهم واقتراحاتهم.

وفي نهاية جولته وجه الشيخ السند الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-، على ما تلقاه الرئاسة العامة منهما من دعم واهتمام.

كما وجه شكره لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، ولنائبه الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، على ما يجده فرع الرئاسة العامة من اهتمام ودعم من سموهما.